美國首季機械人訂單增40%　勞工不足問題將解決？

疫情持續令美國就業市場收縮，企業出現勞工短缺問題，僱主為填補勞動力缺口，開始轉向尋求自動化技術和機械人的幫助。

外媒報道，據美國推進自動化協會(Association for Advancing Automation)數據，今年首季當地機械人訂單增長40%，遠超去年全年21%增幅，推動行業估值達到16億美元。

工業機械人供應商Fanuc America行政總裁Michael Cicco表示，昔日企業認為自動化實施起來困難兼昂貴，機械人如今變得愈來愈易使用。企業日益接納機器人的使用，惟有部分人士擔心，隨着勞動力危機緩解，機械人最終會取代人類工人。麻省理工學院經濟學教授Daron Acemoglu指出，自動化發展迅速將毀掉很多工作，相信勞動力短缺問題僅屬暫時性，並不會持續下去。

另外，根據新加坡人力部統計，受新冠肺炎疫情影響，入境當地的外勞大幅減少，公司開始放眼機械人。其中建築公司Gammon利用名為Spot的四足機械人，掃描泥土和礫石部分以檢查工作進度。令相關工作人手減半。公司表示，採用自動化解決方案以取代現場人力的吸引力日增。

此外，新加坡國家圖書館也依靠兩架書架閱讀機器人，每天可掃描10萬本書上標籤，佔其館藏三成，減少了工作中的日常瑣事和勞動密集性。