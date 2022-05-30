高盛CEO：印度前景看俏　惟非供應鏈替代首選

外媒報道，鑑於印度增長前景，高盛繼續看到機會。高盛行政總裁David Solomon表示，印度已經形成一個與創新相結合的偉大科技生態系統，這也是我們業務的重要組成部分。他指，印度的作用只會愈來愈大。

印度可從多方面受惠，包括持續的地緣政治變化、印度總理莫迪政府的改革議程、美國經濟衰退的可能性、加密貨幣和區塊鏈時代的未來，甚至全球科技股估值。

他表示，他們對印度的系統看法正面，尤其是其人才生態系統。政府目前正在放寬官僚架構，讓營商更容易，破產法的轉變就是當中一個例子，他認為積極的方向必須有利於經濟增長和參與，並反而吸引更多投資。

不過，在從中國轉移供應鏈這話題上，印度仍然不是全球CEO對話的焦點。Solomon表示，在建立替代供應鏈目的地名單上，世界上還有其他地方排名更高，但這並不意味人們不在印度投資企業。印度擁有具吸引力的投資機會。

他進一步表示，有幾個因素令人們重新評估供應鏈，因他們意識到安全性和彈性，無論是在供應鏈和連接方面，而不是只着眼於生產價格低。與中國的地緣政治開始引導人們對礦產有不同的看法。

此外，俄羅斯的擴張主義政策迫使各國認真考慮能源安全和天然氣的替代來源，並導致人們對能源、商品、食品和醫療保健的供應鏈安全上考慮更多，特別包括透過本地化確保供應。

談及美國可能面臨滯脹，Solomon補充，美國的經濟狀況開始收緊，隨着時間推移，將對需求產生更廣泛的影響。他指，當推行經濟緊縮，可能會出現經濟衰退，最終或會出現某種放緩。惟他續稱，目前美國經濟實際狀況良好。