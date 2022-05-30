比特幣企3.3萬美元　美股休市　道期升240點

2022年05月30日 16:23
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    美匯指數報101.6；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.6732；美元兌日圓報127.29；歐元企1.0751，英鎊處1.2622。金價報1,859美元。布油報120.24美元，紐油報116.05美元。比特幣企3.3萬美元水平。美股周一因陣亡將士紀念日休市，道指期貨升240點。
    ●市後關注點
    -20:00 德國5月消費物價指數(CPI)
    -20:30 加拿大首季經常帳
    ●港股企穩兩萬一關，收報21,123點，升426點或2.06%；國企指數升172點或2.44%，報7,255點；科技指數升165點或3.94%，報4,352點，主板成交1,288億港元。內需股表現強勢，李寧飆11%；海底撈升9.71%；華潤啤酒漲8.23%。https://bit.ly/3wZauVJ
    ●內地深成指升1%，外資淨買入逾70億人幣。https://bit.ly/38Srqpc
    ●中國經濟：
    -內地首季黃金消費量跌近一成，大媽按兵不動？
    -投資中國存風險，創投轉拓東南亞及印度市場。
    -中國電動車領先全球？何小鵬：起碼還需要努力10年。
    -穆迪降中國今年經濟增長預測至4.5%。
    -友邦中國獲批在河南省籌建分公司。
    ●高盛：動力電池金屬大牛市玩完，鋰價明年或冧7成。
    ●傳三星今年智能手機產量減少3,000萬部。
    ●迎接緊縮周期！全球央行過去3個月加息逾60次。
    ●美國首季機械人訂單增40%，勞工不足問題將解決？
    ●紓緩物價！南韓政府豁免7項主要食品進口關稅。
    ●意大利商會：若遭俄國「斷氣」，經濟增長料損2%。
    ●高盛CEO：印度前景看俏，惟非供應鏈替代首選。