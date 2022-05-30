比特幣企3.3萬美元　美股休市　道期升240點

美匯指數報101.6；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.6732；美元兌日圓報127.29；歐元企1.0751，英鎊處1.2622。金價報1,859美元。布油報120.24美元，紐油報116.05美元。比特幣企3.3萬美元水平。美股周一因陣亡將士紀念日休市，道指期貨升240點。

●市後關注點

-20:00 德國5月消費物價指數(CPI)

-20:30 加拿大首季經常帳

●中國經濟：

-內地首季黃金消費量跌近一成，大媽按兵不動？

-投資中國存風險，創投轉拓東南亞及印度市場。

-中國電動車領先全球？何小鵬：起碼還需要努力10年。

-穆迪降中國今年經濟增長預測至4.5%。

-友邦中國獲批在河南省籌建分公司。

●高盛：動力電池金屬大牛市玩完，鋰價明年或冧7成。

●傳三星今年智能手機產量減少3,000萬部。

●迎接緊縮周期！全球央行過去3個月加息逾60次。

●美國首季機械人訂單增40%，勞工不足問題將解決？

●紓緩物價！南韓政府豁免7項主要食品進口關稅。

●意大利商會：若遭俄國「斷氣」，經濟增長料損2%。

●高盛CEO：印度前景看俏，惟非供應鏈替代首選。