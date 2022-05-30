比特幣企3.3萬美元 美股休市 道期升240點
2022年05月30日 16:23
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美匯指數報101.6；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.6732；美元兌日圓報127.29；歐元企1.0751，英鎊處1.2622。金價報1,859美元。布油報120.24美元，紐油報116.05美元。比特幣企3.3萬美元水平。美股周一因陣亡將士紀念日休市，道指期貨升240點。
●市後關注點
-20:00 德國5月消費物價指數(CPI)
-20:30 加拿大首季經常帳
●港股企穩兩萬一關，收報21,123點，升426點或2.06%；國企指數升172點或2.44%，報7,255點；科技指數升165點或3.94%，報4,352點，主板成交1,288億港元。內需股表現強勢，李寧飆11%；海底撈升9.71%；華潤啤酒漲8.23%。https://bit.ly/3wZauVJ
●內地深成指升1%，外資淨買入逾70億人幣。https://bit.ly/38Srqpc
●中國經濟：
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-投資中國存風險，創投轉拓東南亞及印度市場。
-中國電動車領先全球？何小鵬：起碼還需要努力10年。
-穆迪降中國今年經濟增長預測至4.5%。
-友邦中國獲批在河南省籌建分公司。
●高盛：動力電池金屬大牛市玩完，鋰價明年或冧7成。
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●迎接緊縮周期！全球央行過去3個月加息逾60次。
●美國首季機械人訂單增40%，勞工不足問題將解決？
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●意大利商會：若遭俄國「斷氣」，經濟增長料損2%。
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