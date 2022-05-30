BCT銀聯推升級版強積金App　結合元宇宙概念

BCT銀聯集團推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，為全港首個結合「元宇宙」概念的強積金管理及互動平台，所有強積金計劃成員均可成為該平台會員。

「bct+」是去中心化的環境，讓商戶在元宇宙設立虛擬「限定店」提供優惠及不同體驗，目前有近100個商戶優惠。會員可以「邊玩邊賺」賺取Game Coin增值，利用Coin Bank兌換虛擬傢俬，建構個人空間。

BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，該平台有助提升客戶體驗以及忠誠度，並加強打工仔對強積金管理的意識。

另外，去年第4季起環球股債市場持續波動，BCT副行政總裁李德麟表示，過去10年美股升幅頗大，加上美國加息以及通脹高企，縱使有關風險已部分反映於股價，仍預計市場有一定回調壓力。不過，美股近一個星期升逾10%，他表示不敢看太淡，惟也不肯定會大升。

他表示，較看好中港市場股票，主要由於之前升幅不大，加上價格回調，目前估值吸引，惟疫情仍是影響中港市場表現的重要因素。而受俄烏戰爭以及油價影響，他看淡歐洲股票。至於債券方面，他認為可考慮亞洲美元債、人民幣債券以及港元債券。