【產經直播】港股本周點部署？
2022年05月30日 16:33
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時富財富管理董事總經理姚浩然
市場憧憬美國通脹或見頂，上周五(27日)美股做好，而港股今日(30日)為期指結算日，今早高開236點後，走勢持續向上，最終收報21,123點，升426點。內地疫情緩和，為刺激經濟，上海公布了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，大市上望空間有幾大？
美團(03690)將於本周四(6月2日)發布季績，收市升近7%，同日亦有內媒指深圳市將透過美團發放共3,000萬元人民幣的電子紅包，此消息對股價有冇幫助？業務前景點睇？績前可以再入市？
金融股做好，滙豐(00005)密密回購股份，上周五於港英兩市一共回購逾13萬股，股價創一個月高位，收市升近1%，報52.4元。有貨冇貨可以點部署？
另外，友邦(01299)亦宣布已獲得中國銀保監會批准於河南省籌建分公司，收市升1.7%，重上80元關，消息對可望有助刺激股價向上發展？
電池股曾現沽壓，贛鋒鋰業(01772)一度逆市下挫，近尾市收復失地靠穩。大行高盛指電動車電池原材料的牛市或已完結，並大劈贛鋒目標價三成六，電池股而家係宜觀望不宜炒作？而對擁有電池業務的比亞迪(01211)有冇影響？
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