【產經直播】港股本周點部署？

市場憧憬美國通脹或見頂，上周五(27日)美股做好，而港股今日(30日)為期指結算日，今早高開236點後，走勢持續向上，最終收報21,123點，升426點。內地疫情緩和，為刺激經濟，上海公布了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，大市上望空間有幾大？

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