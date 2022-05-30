聯交所取消旭光高新材料上市地位　周三生效

該公司的股份自2014年3月25日起已暫停買賣，待其就一份由Glaucus Research Group所刊發報告中的指控(包括指該公司刊發的財務資料誇大了其收入及業務規模)發布內幕消息。

聯交所分別於2015年3月13日、2015年9月17日及2016年4月8日根據《上市規則》第17項應用指引將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。

該公司於2016年10月7日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議，其中所涉的收購目標公司構成《上市規則》下的反收購行動。於2022年2月18日，上市委員會認為復牌建議不再可行。因此，上市委員會認為，聯交所根據《上市規則》第17項應用指引行使權力取消該公司的上市地位是合適做法。

該公司於2022年2月25日向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於2022年5月19日，該公司撤回其覆核申請。按此，聯交所將於2022年6月1日上午9時起取消該公司的上市地位。