星展與宏利調查：香港68%伴侶缺乏未來財務規劃

根據星展銀行及宏利的聯合調查顯示，香港僅32%的伴侶曾商討整體的財務規劃，反映其餘三分之二的伴侶或未有為未來規劃財政。相比財務規劃，調查揭示他們更優先擬定旅遊計劃(佔45%)。

另一項值得注意的調查結果是，62%的香港父母有計劃讓子女傳承財富，但當中只有四分之一曾向財務策劃師諮詢如何建立財富，以及訂明財富繼承人。此外，只有一半父母有投保壽險計劃。

調查更發現，63%的香港受訪者以實現財務自由為主要人生目標，而33%的受訪者承認他們從沒向財務顧問諮詢專業建議。

就是次調查結果，星展香港保險業務主管勞永耀表示，調查顯示，香港市民對長遠財務自由的期望與實際財務規劃之間存有落差。疫情顛覆了我們的生活及工作模式，世界的連結比以往都更繁密，因此許多人都在尋求更靈活的理財工具，以應對不斷變化的生活方式，讓子女可以出國留學，同時為下一代建立環球財富組合。

宏利香港及澳門首席夥伴銷售總監梁惠嘉表示，家庭需要及早策劃財務，以確保減少就退休、子女教育及財富傳承的憂慮。

星展香港推出新儲蓄保險計劃「宏利環球貨幣保障計劃」，助客戶更靈活地積累財富，並作財富傳承，幫助家庭實現財富目標。