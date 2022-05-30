帕克旗下皇冠被罰5.6億元　未來罰款陸續有來

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)近年捲入洗錢及旗下場地容許黑幫活動等醜聞，負面消息不斷。公司過往讓境外賭客以信用卡刷卡博彩，本周一(30日)遭維多利亞省博彩及賭場監管委員會(VGCCC)罰款8,000萬澳元(約5.64億港元)，當局並指其他罰款將陸續有來。

案情指出，在2012至2016年期間，皇冠墨爾本賭場協助賭客使用銀聯卡等信用卡或扣帳卡套現賭博。VGCCC主席Fran Thorn坦言，有關做法不單違反當地賭場監管法例，還協助顧客違反中國的外匯管制。又直指，皇冠明知犯法卻鋌而走險、暗中進行，漠視其受監管的義務，並且刻意隱瞞其行為直至2016年時被發現。

據了解，皇冠在上述期間為客戶以銀聯卡套現1.64億澳元(約9.25億港元)，並從中獲得收益3,200萬澳元(1.8億港元)。Thorn表示，姑念皇冠在被調查期間採非常合作態度，故本次罰款低於最高罰款額1億澳元，但相信可起阻嚇作用。

她又指，仍就2016年以後皇冠在其酒店替客人以信用卡等套現行為作出調查，未來或會就皇冠的其他罪行作出罰款，每項最高罰額可達1億澳元。