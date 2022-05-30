中印買俄油部署去美元　港聯匯脫鈎非壞事？

俄烏戰事讓世界百年變局變得愈趨複雜，貨幣體系加速邁向分裂！近期台海局勢升溫，加上監管機構放風為香港被踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)做預案，令人擔心香港經濟會一夜間大幅萎縮、港元瘋狂貶值。然而，與其擔心香港「被伊朗化」，倒不如深入了解世界大局，美國官員已暗示短期內很難對港「動刀」，各地持續「去美元化」亦令美元作為外匯儲備的佔比由2007年七成跌到去年底58.8%，創26年最低。相反，俄烏戰事使佔據全球30億人的中、印、俄走得更近，中印破紀錄買俄能源，共同利益使嶄新貨幣聯盟有機會誕生，中長期而言，不用美國出手，港元也未必需要與美元掛鈎。

打從俄羅斯揮軍烏克蘭後，3月中旬就有印度消息透露，當地擬建立「盧比(印度貨幣)盧布(俄國貨幣)貿易機制」，以便繼續買廉價俄油，當中以人民幣作為參考貨幣，再制訂印俄貨幣之間的浮動匯率機制，被視為有機會促使新的亞洲貨幣(俗稱「亞幣」)誕生。近日印度官員再重申，仍正努力建立盧比盧布貿易機制，所有可能的付款方式皆在討論中。

俄羅斯方面，外長拉夫羅夫本月中旬指出，西方已對俄國發動「全面混合戰」，會藉由與中國和印度等國家深化夥伴關係來抵擋西方制裁，又提到當前俄羅斯與中國的關係正處於歷來最佳，且莫斯科正與印度發展特殊戰略夥伴關係。另與埃及、阿爾及利亞和波斯灣國家，以及與亞洲、非洲和拉丁美洲的關係也很重要。

提到波斯灣，沙特阿拉伯貨幣里亞爾目前是與美元掛鈎，秉承「石油美元」傳統。然而，隨着該國與美關係轉差，早已傳出允許人民幣作為原油結算貨幣。若美國肆意單方面動搖港匯，其「溢出效應」必讓沙特作出「去美元化」的反應，世界將更快分裂成美元及非美元，幾乎全部經濟學家皆認為美國財金官員不會「自殘」。事實上，近日美國官員已表明，俄羅斯是現在威脅，而中國是以十年計的最嚴峻長期挑戰。言下之意除非中方「動手」，否則美國難以主動祭出諸如封殺香港聯匯的大殺傷力經濟武器。

由於美國有避忌，故俄烏開戰至今，中印仍保持對俄密切貿易關係，近期透過油輪運送俄油數量正刷新歷史紀錄，上周俄羅斯有7,400萬至7,900萬桶石油，經由油輪銷售或在海上儲存運往中印，大幅高於2月開戰前的2,700萬桶。再者，4月亞洲首次超過歐洲，成為俄油最大買家，這差距將在5月擴大。據悉中印有用自身貨幣支付，意味與俄3方貨幣的互動加速。

目前印度有跨國金融服務和支付系統RuPay，俄羅斯有Mir，中國有銀聯，3國皆有可替代信用卡公司Visa和Mastercard的系統，意味一旦遭西方集團叫停SWIFT，也不會立即影響內部消費支付。研發央行數碼貨幣在對抗美元的角色更重要，被視為全球首100位具影響力的金融科技顧問、暢銷書《無現金》作者Richard Turrin認為，數碼人民幣將在未來10年內挑戰美元在國際貿易中的主導地位，主要是中國作為全球最大貿易國，當從中國購買東西時，將看到數碼人民幣慢慢取代美元支付。若再過5至10年，數碼人民幣將減少美元在國際貿易中的使用程度，讓嚴重依賴美元的國家可能要尋找替代支付系統，使其對美元的依賴從100%，降到85%或80%。他又認為，中國在金融技術領域領先10年。威脅當前，難怪上周有美國共和黨參議員提出議案，下架有關數碼人民幣的應用程式(App)。

由此可見，香港聯匯雖未必長存，但未來一旦不與美元掛鈎，也不一定是「經濟末日」，屆時或是大局使然，未來不但有數碼人民幣，隨着人民幣國際推展，在極端情況下，亦不能完全排除與人民幣掛鈎的可能性。今次由官員主動放風，相信在地緣政局有任何重大改變前，領導層正在盤算各項穩住匯率與香港資產價格的準備工作。