北角半山三房戶低市價1成沽　呎價跌至1.4萬元

經濟環境不明朗，個別業主看淡後市低價沽貨，北角寶馬臺套三房單位連車位成交價約1,068萬元，較市價低約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，太古城本月至今暫錄得18宗買賣，屋苑洞庭閣中層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以955萬元成交，呎價約16,466元。原業主於2013年5月以約668萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約287萬元，物業升值約43%。

●世紀21日昇陳卓峰表示，北角丹拿花園1座頂層連天台單位，實用面積約489方呎，天台面積約339方呎，半年前以990萬元放盤求售，減價22萬元或約2.2%，獲用家以968萬元承接，呎價約19,796元。原業主於2010年1月以466萬元購入單位，持貨12年帳面獲利502萬元，升值近1.1倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角寶馬臺低層L座單位，實用面積約760方呎，三房連套房間隔，連車位成交價約1,068萬元，呎價約14,053元，低市價一成，新買家為區外投資客。原業主早於1996年6月以約386萬元購入自用，持貨至今帳面獲利約682萬元，升值近1.8倍。

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九龍區

●中原程智聰稱，長沙灣宇晴軒本月暫錄9宗成交，平均實用呎價約18,831元，屋苑1座高層E室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享開揚山景，本月初以930萬元放售，期後調整至918萬元即獲洽購，終以890萬元成交，呎價約18,351元。原業主於2014年7月以560萬元買入單位，現沽貨帳面獲利330萬元，單位不足8年升值約59%。

●中原曾文慧表示，大角咀港灣豪庭5座高層A室，實用面積約369方呎，兩房間隔，今年2月開價745萬元，買賣雙方經多番議價後，最終以695萬元成交，呎價約18,835元。原業主於2009年5月以215萬元入市上址，持貨剛好13年，現轉手帳面獲利480萬元，升值逾2.2倍。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月暫錄約110宗成交，較上月全月約175宗成交略為減慢，其中天宇海錄2宗成交，屋苑2B座中層C室，實用面積約741方呎，三房套間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,038萬元易手，呎價約14,008元。原業主於2012年以548萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約490萬元，升值約89.4%。

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣16座高層G室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景觀，成交價590萬元，較開價低約9%，呎價約11,281元。原業主於2010年3月以264.5萬元入市，帳面賺約325.5萬元，升值逾1.2倍。

●中原方翰達表示，大埔新達廣場5月錄約2宗買賣，包括6座低層G室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價約785萬元，議價後以770萬元易手，呎價約15,746元，新買家為用家。原業主於2019年5月以700萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約70萬元。

●中原徐家倫稱，大埔滌濤山3座中層A單位，實用面積約1,093方呎，三房連套房間隔，開價約1,400萬元，議價後連車位以1,350萬元售出，呎價約12,351元。

●美聯袁佩雲稱，葵涌葵芳閣2座中層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，開價約540萬元放售，終以515萬元成交，呎價約12,972元。原業主於1999年9月以約152萬元購入上址，持貨至今帳面獲利363萬元，升值約2.4倍。

●中原曾慧敬表示，屯門萬寶大廈低層D室，實用面積約254方呎，一房間隔，叫價338萬元，減價26萬元，以312萬元沽出，呎價約12,283元。原業主於2012年7月以138萬元買入單位，持貨近10年帳面獲利174萬元，升值近1.3倍。

●利嘉閣朱子華稱，元朗尚悅‧嶺2座低層D室，實用面積約254方呎，一房間隔，外望內園池景，原開價500萬元，新近以439.8萬元沽出，呎價約17,315元。原業主於2018年以約404.4萬元購入單位，持貨約4年帳面升值約35.4萬元。

●美聯李怡澤表示，元朗溱柏2座中層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以680萬元售出，呎價約13,027元。原業主於2015年2月以約391.5萬元入市，至今升值約73.7%。

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