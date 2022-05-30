【大饑荒在即】19國限制糧食出口　連法國都擬派食物券...

氣候變化、通脹壓力、戰爭爆發，伴隨而來的是糧食危機與饑荒。今年以來，全球多國以針對糧食出口實施限制。世界糧食政策研究所(IFPRI)實時數據顯示，目前共有19個國家正禁止部分糧食出口。對於新興市場國家而言，債務危機與糧食短缺雙重打擊所帶來將是滅頂之災！因為這些國家資源有限，且在強美元和通脹高企之下貨幣貶值壓力日增，手上的現金應付得還債又不夠錢買糧儲，結果難逃饑荒厄運！

據IFPRI統計，實施出口禁令的國家包括阿根廷、印度、埃及、土耳其等，涉及包括小麥、糖、菜油、牛肉在內基本食品；連其他有出口配額的國家，合計影響了全球糧食市場10.38%的份額。

對於正陷於債務危機的新興市場而言，情況更為嚴峻。聯合國數據顯示，過去一年食品價格飆升了逾三成，而對多數發展中國家而言，食品幾乎佔到整體通脹率的三分之一；而在美國、英國和歐洲大部分地區的成熟市場，食品只佔到10%或更低。

法國巴黎銀行新興市場經濟學家Luiz Eduardo Peixoto認為，市場嚴重低估了成本上升的影響。他表示，最值得擔心的是食品價格上，料相關的影響將在未來幾個月內顯現，從而導致全球通脹率大幅上升。

當一個國家要依賴糧食進口，食品通脹的影響就會愈大；同時也會因為糧食價格上漲而拖累貿易淨額，繼而引發貨幣貶值。更不幸的是，這類型國家通常都背負着沉重的外債，在全球主要經濟體加息周期下，債務成本亦變得更加難以負擔。

滙豐資產管理新興市場債券業務主管Bryan Carter表示︰「與能源價格衝擊相比，食品價格的影響往往更廣泛且時間更長，政府通常少有政策來緩解食品加價對家庭的影響。」

此前已經出現債務違約的南亞島國斯里蘭卡，首都爆發了大型示威，抗議物價飛漲以及物資短缺。Brandywine環球投資管理基金經理Jack McIntyre直言︰「斯里蘭卡違約讓我感到緊張」，同時表達了對整體新興市場的憂慮。他指出，目前有15個新興市場國家的主權債券處於「不良價格」水平，這些國家的美元債券孳息率接近7%，為近兩年來最高。

受戰爭影響，作為「歐洲糧倉」的烏克蘭的小麥出口基本上已停止，而作為世界第二大小麥生產國的印度，在禁止小麥出口之後又限制食糖出口，印尼部分停止棕櫚油出口。泰國和越南是排在印度之後的大米出口國，也可能採取行動，進而導致全球食物成本進一步上升。

事實上，發達國家也或多或少受到糧食漲價的影響。此前有已研究指有四分之一的英國人因為糧食價格上漲而捱餓；法國亦打算向貧窮家庭發放食物券。在通脹創下13年新高的南韓，政府亦宣布了一系列抗通脹措施，包括豁免食用油、豬肉、麵粉等7項主要食品的進口關稅，直至今年底。

南韓財政部表示，最新措施的目的在於緩解進口成本壓力，預期豁免關稅後，豬肉的進口成本可望降低20%。該國央行上周把今年的通脹預測，從原來的3.1%大幅上調至4.5%，料將為2008年以來的新高。