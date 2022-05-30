新盤UPDATES：將軍澳日出康城凱柏峰I最快下月推

新盤推售潮持續至6月，將軍澳日出康城有全新項目部署最快下月推出市場，同時屯門小秀村項目亦準備出擊。而大埔白石角項目就搶先成為下月首個開盤的全新盤，端午節首輪發售188伙。

●將軍澳日出康城凱柏峰I最快6月推盤

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，戶型涵蓋一房至三房。當中一房佔約30%、兩房佔約60%、三房佔約10%。他指，該盤位處商場上蓋，而將軍澳跨灣大橋快將通車，屆時區內居民可經藍田隧道往返東九龍。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)溫偉明指，項目提供592伙，目前正積極籌備樓書及示範單位，有信心可於6月推出市場，定價會參考同區的項目。他補充指，區內社區配套成熟，更鄰近將軍澳運動場及擬建中的水上活動中心。

●大埔白石角Silicon Hill端午節賣188伙

至於銷售安排方面，出售當日會分A1組、A2組及B組揀樓時段，A1組須購買最少2個指定單位，當中必須包括最少1伙為三房。A2組須購最少1伙三房。B組可購最多2伙。此外，該盤於周三(6月1日)下午8時截票。

●旺角利奧坊‧曦岸端午節賣5伙

售價最低單位為1座21樓P室，為實用面積200方呎的開放式戶，折實呎價約26,505元。此外，該盤至今累售409伙。而整個利奧坊系列項目則累售1,425伙，套現逾84.4億元。

●屯門小秀村項目即將登場

●石硤尾緹山頂層連天台戶售2.275億元

●青衣明翹匯四房招標售1349萬元

●西半山半山捌號開放式戶呎價約34863元

●大埔白石角嘉熙四房售1673萬元