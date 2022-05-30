新盤UPDATES：將軍澳日出康城凱柏峰I最快下月推
2022年05月30日 21:46
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新盤推售潮持續至6月，將軍澳日出康城有全新項目部署最快下月推出市場，同時屯門小秀村項目亦準備出擊。而大埔白石角項目就搶先成為下月首個開盤的全新盤，端午節首輪發售188伙。
●將軍澳日出康城凱柏峰I最快6月推盤
全新大盤登場，由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城第11B期，正式命名為凱柏峰I(Villa Garda I)，項目正待批預售樓花同意書，部署最快6月推出。
信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，戶型涵蓋一房至三房。當中一房佔約30%、兩房佔約60%、三房佔約10%。他指，該盤位處商場上蓋，而將軍澳跨灣大橋快將通車，屆時區內居民可經藍田隧道往返東九龍。
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)溫偉明指，項目提供592伙，目前正積極籌備樓書及示範單位，有信心可於6月推出市場，定價會參考同區的項目。他補充指，區內社區配套成熟，更鄰近將軍澳運動場及擬建中的水上活動中心。
●大埔白石角Silicon Hill端午節賣188伙
新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill，落實周五(6月3日)端午節首輪發售188伙。新地代理總經理胡致遠表示，上述有170伙以價單形式發售，另有18伙招標發售。上述將以價單形式發售的單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至661方呎，按定價計市值近16億元。
至於銷售安排方面，出售當日會分A1組、A2組及B組揀樓時段，A1組須購買最少2個指定單位，當中必須包括最少1伙為三房。A2組須購最少1伙三房。B組可購最多2伙。此外，該盤於周三(6月1日)下午8時截票。
●旺角利奧坊‧曦岸端午節賣5伙
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，落實周五(6月3日)端午節發售5伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述即將發售單位包括2伙兩房戶及3伙開放式戶，按最高折扣5%計，折實售價介乎530.1萬至約1,084.2萬元，折實呎價25,887至27,570元。
售價最低單位為1座21樓P室，為實用面積200方呎的開放式戶，折實呎價約26,505元。此外，該盤至今累售409伙。而整個利奧坊系列項目則累售1,425伙，套現逾84.4億元。
●屯門小秀村項目即將登場
長實集團(01113)與新鴻基地產合作發展的屯門小秀村青山公路掃管笏段項目準備登場，預計將於明日公布命名及推盤部署。資料顯示，項目分2期發展商，每期各提供約400伙，已入紙申請預售樓花同意書，預料關鍵日期為2024年3月31日。
●石硤尾緹山頂層連天台戶售2.275億元
新盤豪宅承接力強，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周一(30日)透過招標以2.275億元沽出頂層連天台戶。上述為第1座7樓A室，實用面積3,017方呎，採四房間隔，連2,111方呎天台，380方呎前庭及91方呎平台，附連兩個車位成交，呎價約75,406元，成交價和呎價均為今年九龍區分層單位新高。資料顯示，該盤提供45伙，迄乞累售34伙，佔整體逾75%，並套現逾55.8億元。
●青衣明翹匯四房招標售1349萬元
一手市場成交量按月增加，佳明集團控股(01271)旗下已屆現樓的青衣明翹匯，最新透過招標沽出1伙四房單位。該集團營業及市務總監顏景鳳表示，最新沽出單位為2座6樓A室，實用面積808方呎，採四房一套及多用途房連洗手間間隔，成交價為1,349.36萬元，呎價為16,700元。
●西半山半山捌號開放式戶呎價約34863元
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號最新以707.71萬元沽出1伙開放式單位，18樓A室，實用面積203方呎，呎價約34,863元。
●大埔白石角嘉熙四房售1673萬元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，以1,673萬元沽出1座8樓A室，為實用面積1,066方呎的四房單位，呎價約15,694元。