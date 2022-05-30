央企東風集團擬購A股東風汽車55%股權

據公告，每股作價5.6元人民幣，比上周二該A股收市價6.18元人民幣折讓約9.39%。東風集團已與該合營進一步同意，股份轉讓完成後特定時間內，向A股東風汽車股份的股東作出自願的部分現金要約，以收購A股東風汽車股份已發行股本總數的25.1%，且該合營同意及不可撤回地承諾，其須就有關收購A股東風汽車股份的全部剩餘股份申請預接受部分要約。部分要約完成後，東風集團將直接持有A股東風汽車股份的的55%股份。

A股東風汽車股份為一家負責東風集團控股股東旗下輕型商用車業務的大型股份制公司，集研發、生產、銷售及服務於一體的全系列輕型商用車及動力系統的全價值鏈生產企業。完成後，將實現東風集團對該A股的直接控股，有助於進一步完善公司對商用車業務板塊的佈局，推動商用車業務高品質發展。東風集團將通過加大資金投入、加強內部研發協同與產業鏈上下游協同，進一步增強該A股的市場地位與核心競爭力，提升其持續經營能力和盈利能力。該A股控股股東將由上述合營公司變更為東風集團；實控人將變更為東風集團最終實益擁有人國資委。