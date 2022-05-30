灣仔甲級寫字樓空置率升至12.6%　為港島區最高

第5波疫情陰霾雖漸散，惟市場復甦步伐緩慢，不少企業對承租寫字樓物業抱持觀望態度，港島區甲廈空置率仍處高位。據中原(工商舖)統計，4月香港區整體甲級商廈空置率按月僅下跌0.02個百分點至約9.57%，當中灣仔區因新建成商廈相繼落成，而令區內空置率提升至12.6%，增幅約0.24個百分點，為港島區甲廈空置率最高地區，按月升幅亦最大。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，上月香港區整體甲廈空置率再向下，已連續3個月呈現下跌趨勢，惟數字比去年同期錄得約9.32%仍有約0.25個百分點的增長，反映港島區甲廈空置情況仍然嚴峻。而多個核心商業區中，中環及上環表現有所改善，4月份上環及中環甲廈空置率分別錄得約9.14%及約8.19%，同樣按月遞減約0.17個百分點，上環更連續3個月呈下跌趨勢。

至於金鐘區甲廈則仍需消化樓面，空置率維持約8.48%，按月增長約0.11個百分點，相對去年同期，輕微下跌約0.19個百分點。至於銅鑼灣屬港島空置率最低地區，4月份該區甲廈空置率錄約7.34%，按月遞增約0.05個百分點，而與按年同期相比，更明顯下跌約2.25個百分點。

陳預料，確診數字回落，加上東鐵線過海帶動，將刺激傳統核心區甲廈租務交投，預料下月港島區整體甲廈空置率會持續改善，而灣仔區甲廈空置率亦會有所緩和。