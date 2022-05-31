東方日報B1：長遠大局　港聯匯倘脫鈎未必惹憂

俄烏戰事讓貨幣體系加速趨分裂！台海局勢升溫，加上監管機構放風為港被踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)做預案，市場憂港元急貶值，惟美國官員已暗示短期很難對港「動刀」。同時中印破紀錄買俄能源，共同利益或使嶄新貨幣聯盟誕生，中長期而言港元也未必需要與美元掛鈎。

俄羅斯揮軍烏克蘭後，3月中旬有印度消息透露，當地擬建「盧比(印度貨幣)盧布(俄國貨幣)貿易機制」，以便繼續買廉價俄油，當中以人民幣作參考貨幣，再制訂印俄貨幣間的浮動匯率機制，被視為有機會促使新的亞洲貨幣(俗稱「亞幣」)誕生。近日印度官員重申，仍努力建立盧比盧布貿易機制，所有可能的付款方式皆在討論中。

俄羅斯方面，外長拉夫羅夫本月中旬指，西方已對俄國發動「全面混合戰」，會藉由與中國和印度等國家深化夥伴關係來抵擋西方制裁，又提到當前俄羅斯與中國的關係正處於歷來最佳，且莫斯科正與印度發展特殊戰略夥伴關係。另與埃及、阿爾及利亞和波斯灣國家，以及與亞洲、非洲和拉丁美洲的關係也很重要。

提到波斯灣，沙特阿拉伯貨幣里亞爾目前是與美元掛鈎，秉承「石油美元」傳統。然而，隨着該國與美關係轉差，早已傳出允許人民幣作為原油結算貨幣。若美國肆意單方面動搖港匯，其「溢出效應」必讓沙特作出「去美元化」的反應，世界將更快分裂成美元及非美元，幾乎全部經濟學家皆認為美國財金官員不會「自殘」。事實上，近日美國官員已表明，俄羅斯是現在威脅，而中國是以10年計的最嚴峻長期挑戰。言下之意，除非中方「動手」，否則美國難以主動祭出諸如封殺香港聯匯的大殺傷力經濟武器。

由於美國有避忌，故俄烏開戰至今，中印仍保持對俄密切貿易關係，近期透過油輪運送俄油數量正刷新歷史紀錄，上周俄羅斯有7,400萬至7,900萬桶石油，經由油輪銷售或在海上儲存運往中印，大幅高於2月開戰前的2,700萬桶。再者，4月亞洲首次超過歐洲，成為俄油最大買家，這差距將在5月擴大。據悉中印有用自身貨幣支付，意味與俄3方貨幣的互動加速。

目前印度有跨國金融服務和支付系統RuPay，俄羅斯有Mir，中國有銀聯，3國皆有可替代信用卡公司Visa和Mastercard的系統，意味一旦遭西方集團叫停SWIFT，也不會立即影響內部消費支付。

研發央行數碼貨幣在對抗美元的角色更重要，被視為全球首100位具影響力的金融科技顧問、暢銷書《無現金》作者Richard Turrin認為，數碼人民幣將在未來10年內挑戰美元在國際貿易中的主導地位，主要是中國作為全球最大貿易國，當從中國購買東西時，將看到數碼人民幣慢慢取代美元支付。若再過5至10年，數碼人民幣將減少美元在國際貿易中的使用程度，讓嚴重依賴美元的國家可能要尋找替代支付系統，使其對美元的依賴從100%，降到85%或80%。

他又認為，中國在金融技術領域領先10年。威脅當前，難怪上周有美國共和黨參議員提出議案，下架有關數碼人民幣的應用程式(App)。

數據顯示，各地持續「去美元化」令美元作為外匯儲備的佔比由2007年約七成，跌到去年底58.8%，創26年最低。美企亦難捨中國利益，全球電腦巨頭惠普周一(30日)表示，未來將繼續在上海增加研發、服務外包和高端製造投入。這意味外匯依然流入，即使美國政府想對華發動經濟戰，商界也會反對。

由此可見，香港聯匯雖未必長存，但未來一旦不與美元掛鈎，也不一定是「經濟末日」，屆時或是大局使然，未來不但有數碼人民幣，隨着人民幣向國際推展，在極端情況下，亦不能完全排除與人民幣掛鈎的可能性。今次由官員主動放風，相信在地緣政局有任何重大改變前，領導層正在盤算各項穩住匯率與香港資產價格的準備工作。

【現時硬脫鈎勢必大鑊】

中美博弈，金融戰是主戰場。今年以來，俄羅斯與烏克蘭爆發衝突，俄國遭歐美祭出歷來最嚴厲的金融制裁。香港金融管理局亦表示，地緣政治變化複雜，當局於不同情景下均與銀行界一起作出預案，包括資產凍結或被移出SWIFT。

港實行聯繫匯率制度接近40年，透過貨幣發行局制度使港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌每美元的區間。時至今日，香港是全球為數不多仍沿用貨幣發行局制度的地區。

聯匯制度的基本一環是，每次發行港元，必須有等量的美元支持，亦即是每當發鈔銀行要發行鈔票，就必須以7.8港元兌每美元的匯率，向金管局提交等值美元，買入負債證明書，作為所發行紙幣的支持。若政府不能使用美元的話，整個聯匯制度必然崩潰。

港元能夠與美元自由兌換，是受到美國政策之中的《香港關係法》所保證。換言之，與美元之間的掛鈎關係，隨時有機會因為美國單方面修訂國內法例甚至取消《香港關係法》而中斷。

事實上，2020年有外媒傳出，時任美國國務卿蓬佩奧的顧問已討論透過限制香港銀行購買美元，來削弱港元聯匯制度，惟只聞樓梯響。

貨幣基礎的流量與存量，須得到外匯儲備的十足支持。香港的外匯儲備有不少存放在歐美，可以想像的是，萬一香港受到西方金融制裁，存放在歐美的貨幣及存款也勢必遭凍結。

香港以美元計價的資產不在少數，由各種保單，到強積金(MPF)戶口會涉及到美元債券等，如香港遭金融制裁，必引起軒然大波。

金管局早年曾經討論，指如果港元與一籃子貨幣掛鈎，本地經濟受單一掛鈎貨幣的匯率及利率大幅波動影響的機會將會減少，但與一籃子貨幣掛鈎的做法遠較聯匯制度複雜，透明度亦比較低。

【區內經濟體拒再掛鈎】

馬來西亞貨幣近日跌至3.8兌每美元，亦即是2008年金融海嘯前與美元的掛鈎水平，故近日市場再掀起對美元掛鈎的討論，惟遭當局否定。分析指，現時馬來西亞可憑其經濟實力捍衞貨幣價值，加上當地貨幣貶值主因政治不穩，以及各類疫情紓緩計劃造成國債不斷攀高等問題，意味實施固定匯率或根本無補於事。

馬元劇烈波動引起當地市場憂慮情緒，馬來西亞前總理馬哈蒂爾早前建議，政府應再次將馬元與美元掛鈎，一旦固定匯率，即使外匯交易員大量出售馬元，也不會造成貶值。

回顧1997年亞洲金融風暴期間，馬元嚴重貶值，導致資本外逃，隨後馬元與美元掛鈎並一直持續至2006年。雖然當初此決策飽受市場批評，惟世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)表示，該措施有效制止馬元波動，並且協助馬來西亞的財務狀況得以恢復。然而，馬國央行前副行長蘇克迪夫星表示，與美元掛鈎只會侵蝕該國外匯儲備。此外，一旦實施固定匯率，政府亦必須再度實施資本管制措施，限制居民和非居民的資金外流，以遏制投機活動。

有分析指出，在1997年金融風暴發生時，馬國外匯儲備僅逾300億美元，來往帳項亦處於赤字，惟現在馬國外匯儲備已逾千億美元，來往帳項保持盈餘，相信今後更有能力實施及管理貨幣浮動方式。

此外，亞洲金融風暴有別於目前情況，當年主因大量資金湧入東南亞，但實際生產力不如帳面而導致經濟泡沫化，隨後造成亞洲國家貨幣、股票市場和資產價值暴跌。

可是，目前馬國面對國債攀升，近年亦有政治界貪污舞弊等事件，故實施固定匯率或不符合當前情況。