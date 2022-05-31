德國通脹率再創紀錄新高　歐央行面臨更大壓力

外媒報道，德國通脹率再創歷史新高，令歐洲央行退出危機時期的刺激措施更顯緊迫。此前西班牙的通脹數據也超出經濟學家預期。

周一(30日)公布的數據顯示，在能源和食品價格飆升的推動下，德國5月份的歐盟調和消費者價格指數按年上漲8.7%，市場預測為上漲8.1%。

就在十天後，歐洲央行將舉行重要會議，預計其將宣布結束大規模資產購買，並確認計劃於7月實施十多年來首次加息。

隨着家庭收支進一步受到擠壓，上述數據也令政府面臨更大壓力。德國財政部長Christian Lindner周一早些時候稱，控制價格飆升是「首要任務」，同時主張終結擴張性的財政政策。

Lindner在柏林的新聞發布會上表示，通脹是一個巨大的經濟風險，並指德國必須抗通脹，以免出現經濟危機，避免出現通脹激化、螺旋式上升。

歐洲央行總裁拉加德等決策者曾表達過類似的擔憂，提到在俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟長期面臨供應瓶頸和能源供應不確定性的困擾，高通脹風險會變得難以根除，並抑制消費。

歐洲央行6月的決定將以最新的經濟預測為指導，這些預測可能會顯示，歐元區2023年和2024年的物價漲幅仍將高於2%。歐元區5月數據定於周二公佈。

西班牙周一早些時候公佈，通脹率加速升至8.5%的紀錄新高，這一點出人意料，儘管政府提供了燃油補貼、提高最低工資等援助，這凸顯了通脹風險經久不散的危險。