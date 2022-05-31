廖嘉豪：內地或加速穩增長

中國國務院上周三召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，呼籲穩定整體經濟增長。數以千計官員及代表出席了會議。總理李克強在會上強調當前中國面臨的經濟挑戰，重申政策支持的先行先試。這次會議的規模和重要性有別於尋常，雖然未宣布任何重大的新措施。會議主要督促政策落實，可能會在一定程度上紓緩市場擔憂，恢復市場信心。

李克強承認經濟下行風險巨大，就業和生產自3月以來顯著惡化，並表示「在某些領域，挑戰和破壞甚至比2020年新冠病毒首次來襲時更大」。他隨後要求官員們確保去年中央經濟工作會議和今年政府工作報告中宣布的措施在今年上半年得到落實。為進一步明確，李克強敦促地方政府在5月底前落實，國務院最近一次會議上宣布的一籃子33項支持政策的詳細實施方案。他還提到，「第二季度經濟指標應該顯示出一些實際增長」，並持續留意情況。

會議強調了當局防止經濟進一步惡化的緊迫性。最近在貨幣和信貸/財政方面不乏宣布支持措施，但這些措施的有效性或非常有限，仍視乎嚴格防疫限制的放鬆程度。鑑於政府穩定經濟的決心，如果勞動力市場和生產繼續惡化，有機會加推額外寬鬆措施。花旗基本預測仍認為內地全年有力實現約4%的按年增長。

第二季經濟增長前景疲弱，加上與美國國債收益率差距收窄至負數，繼續對人民幣短期內構成壓力。雖然人民幣兌美元匯率已跌至6.8，並且可能進一步走低，但估計人民銀行不會容忍單向大幅貶值，早前不對稱減息某程度顯示對資金外流的戒心。隨着貶值壓力釋放，人民幣進一步大幅貶值預期，或不符合央行的政策目標。如果被容忍，資本外流加劇，金融市場或不穩。在這種環境下，財政和貨幣政策刺激效果或大打折扣。

而且，人行仍有足夠的政策工具來穩定人民幣，例如降低外幣存款準備金率，設定每日開市中間價時，可重新引入反周期因素，或在香港市場發行央行票據，收回離岸人民幣流動性等等。每當人民幣貶值時，在岸和離岸股票市場過往表現普遍欠佳。在最近四次(2014年至2019年)人民幣兌美元較明顯貶值時期，中國在岸和離岸股票市場平均跌幅為11%至20%。中國股票估值目前已非常低廉，但在採取更強有力的政策措施和出現增長企穩迹象之前，中國股票或仍面臨阻力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪