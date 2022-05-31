道指期貨升60點　比特幣飆逾7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.37；港匯見7.8479；離岸人民幣(CNH)報6.6697；美元兌日圓處127.75；歐元報1.0772，英鎊報1.2642。金價處1,856.18美元。布油報117.69美元，紐油處117.75美元。比特幣升逾7%，報3.17萬美元。道指期貨升80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●歐盟領導人在匈牙利經歷了數周的談判後，於周一(30日)終於對俄羅斯的石油禁運達成協議，同意在年底前禁止通過海運進口俄羅斯石油，但未有實施全面禁運。

●外媒報道，美國總統拜登周二(31日)將與聯儲局主席鮑威爾會面，討論在通脹高企的情況下，美國和全球的經濟狀況。

●Netflix宣布，停用俄羅斯的網站及應用程式(App)，意味到該公司正式退出俄羅斯市場。在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，Netflix已在3月宣布將逐步退出俄羅斯市場。公司發言人表示，會在帳單周期結束後才切斷對客戶的服務，現時俄羅斯地區的訂戶已沒有使用Netflix的權限。

●6月恒生指數夜期收報20,912點，跌80點，低水212點，成交10,342張。

●布蘭特7月期油收報每桶121.67美元，升2.24美元或1.88%，創逾兩個月高位。至於美國金融市場周一假期休市，紐約7月期油於電子交易時段曾升穿每桶116美元，升幅逾1%，亦創逾兩個月高位。

●外媒報道，德國通脹率再創歷史新高，令歐洲央行退出危機時期的刺激措施更顯緊迫。此前西班牙的通脹數據也超出經濟學家預期。

●英國富時100指數收報7,600點，升14點或0.19%；法國CAC指數收報6,562點，升46點或0.72%；德國DAX指數收報14,575點，升113點或0.79%。