港股守兩萬一關　美團撐市　滙豐跌1%

港股在「五窮月」最後一個交易日好淡爭持，恒生指數曾跌近百點，惟力守兩萬一關，暫倒升約20點，企21,100點水平。國企指數升30點；科技指數升20點，主板成交430億港元。

藍籌股個別發展，碧桂園服務升3.4%表現最佳。內需股繼續做好，海底撈升2.8%；李寧升2.4%；安踏體育升1.5%。舜宇光學跌2.5%，是表現最差藍籌；藥明生物跌1.7%緊隨其後。

大型科網股窄幅上落，美團升1.3%撐市；騰訊升0.4%；京東集團跌0.1%；阿里巴巴跌0.4%；小米集團倒跌1.1%。

其他重磅股方面，中國海洋石油及中國石油隨油價漲2.1%及1.9%。友邦保險升0.6%；中國平安及中國移動升0.2%；香港交易所跌0.4%；滙豐控股跌近1%。

資金流出防守性股份，電能實業跌1.5%；港鐵跌1.3%；領展及中華煤氣跌1%；中電控股跌0.7%。

【09:20】港股偏軟 大型科網股窄幅上落

港股開市偏軟，恒生指數跌17點或0.08%，報21,106點；國企指數低開3點或0.05%，報7,251點；科技指數跌1點或0.03%，報4,350點。

大型科網股牛皮，騰訊、阿里巴巴、美團、京東集團跌0.2%至0.3%；小米集團升0.8%。

金融股窄幅上落，滙豐控股跌0.3%；香港交易所跌0.1%；友邦保險升0.1%；中國平安升0.3%。