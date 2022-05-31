內地5月官方製造業PMI升至49.6　仍低過盛衰分界線

國家統計局公布，內地5月份官方製造業採購經理指數(PMI)由4月的47.4回升至49.6，雖然繼續處於50的盛衰分界線之下，但高於市場預期的49，製造業景氣水平有所改善。

5月份非製造業PMI為47.8，同樣高於預期的45.5，前值為41.9。至於5月官方綜合PMI為48.4，前值為42.7。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期內地疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨着高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，內地經濟景氣水平較4月份有所改善。

他續指，生產指數和新訂單指數分別為49.7%和48.2%，比4月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。從行業情況看，化學纖維及橡膠塑膠製品、專用設備、汽車等行業生產指數高於4月10個百分點以上，升至擴張區間，企業生產活動加快；造紙印刷及文教體美娛用品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業新訂單指數重回擴張區間，市場需求有所回升。