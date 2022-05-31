傳計劃集資逾81億止血　瑞信：集團資本雄厚

據報瑞士第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)計劃集資，但公司否認。

外媒引述知情人士透露，在經歷連串損失後，集團考慮增資。消息人士透露，增資額可能超過10億瑞士法郎(約81.74億港元)，但尚未確定，因為討論仍在內部進行。

如能獲得注資，將有助瑞信從去年的數十億美元虧損和連串代價高昂的法律訴訟中復甦。

知情人士表示，首選方案是向一些主要的現有投資者出售股票，但瑞信不排除向所有股東「埋手」。另一位知情人士則指，出售業務也是一種可能性，例如瑞信的資產管理部門。他們表示，該銀行尚未決定採取任何潛在行動。今年下半年考慮進行任何交易。

瑞信則發表聲明，目前不考慮籌集額外股本，集團資本雄厚，CET1比率為13.8%，CET1槓桿率為4.3%。資產管理是集團去年11月提出的戰略重要組成部分，擁有四個核心部門。CET1比率是衡量銀行財務實力的關鍵指標。

事實上，瑞信正因投資失敗而在去年累積數十億美元損失，加上多宗法律訴訟的影響，包括可能耗資約6億美元的百慕達大法院案件。

該銀行一直努力改革其風險管理文化，但爆出連串醜聞，事件引發幾波管理層重組、突然離職以及內部和外部調查。評級機構惠譽和標準普爾本月均下調瑞信的債務評級。

其中一位消息人士稱，瑞士金融市場監督管理局(FINMA)對瑞士大型銀行的年度評估顯示，瑞信評級為4，與去年持平，是可能的最低評級。該消息人士稱，監管機構的主要擔憂之一是集團層面的資本化。瑞士金融市場監督管理局拒絕置評。

一年前，該行已透過發行強制性可轉換票據從投資者手上籌得約17.5億瑞士法郎(約143.06億港元)的資金。

雖然第一季虧損加劇財務困境，但瑞信在4月時淡化對新資本的需求。

瑞信高管當時指，由於該行繼續在合規和風險方面投入大量資金，因此未來6個月資本可能仍會受到限制，但一位消息人士表示，當時並未考慮增資。

該銀行的核心資本比率從2021年底的14.4%，降至2022年第一季末的13.8%。

新增的資金將提振瑞信的資產負債表。其中一位消息人士稱，如果知名投資者向該銀行提供新資金，可能被視為信心的表現。