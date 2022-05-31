【高盛推介】美團本周業績　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(6月2日)公布今年首季業績的美團，周一(30日)突破170港元水平收市，急升約6.8%，周二(31日)早段繼續上升，最高見179.6元，突破近3個月高位。現報177.1元，升約1.1%。有券商料美團今年首季，總收入按年增放緩至21.7%的450.5億元人民幣，經調整淨虧損按年同期擴大19.8%至46.64億元人民幣。該行雖下調美團目標價至310元，但仍看好其後市表現並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，周一資金積極部署淡倉，錄得約2,460萬元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。並見周一流入熊證的資金留意收回價190元收回區域的產品。

好倉方面，周一流入牛證的資金留意近牛，收回價158元及150元收回區域的產品較獲朮金流入。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入美團，錄得約2,000萬元資金淨買入。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、行使價140至180元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.3倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低街貨。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。

美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，實際槓桿5.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。

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