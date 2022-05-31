【高盛推介】美團本周業績 資金積極部署淡倉
2022年05月31日 10:21
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(6月2日)公布今年首季業績的美團，周一(30日)突破170港元水平收市，急升約6.8%，周二(31日)早段繼續上升，最高見179.6元，突破近3個月高位。現報177.1元，升約1.1%。有券商料美團今年首季，總收入按年增放緩至21.7%的450.5億元人民幣，經調整淨虧損按年同期擴大19.8%至46.64億元人民幣。該行雖下調美團目標價至310元，但仍看好其後市表現並給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，周一資金積極部署淡倉，錄得約2,460萬元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。並見周一流入熊證的資金留意收回價190元收回區域的產品。
好倉方面，周一流入牛證的資金留意近牛，收回價158元及150元收回區域的產品較獲朮金流入。
觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入美團，錄得約2,000萬元資金淨買入。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價140至180元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團沽(13985)。高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的美團沽(12967)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(66042)，遠熊選擇可留意美團熊(66232)，與現價有約15及25元收回距離。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、行使價140至180元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.3倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(17074)。貼價選擇可留意年期約3個月的美團購(15022)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(51274)，與現價有約25元收回距離。
美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低街貨。
美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，實際槓桿5.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。