PC再度崛起！高通CEO：智能手機黃金時代結束

美國晶片巨擘高通行政總裁艾蒙表示，智能手機的黃金時代已經結束，我們將步入後智能手機時代。

第一部iPhone於2007年1月9日發布，開創移動互聯網新時代，時隔15年後，智能手機緩緩步入中年，步履間已有疲態。變化在2018年時已開始顯現。據市場調研機構Counterpoint數據，全球智能手機的出貨量自2017年達15.66億部的高峰後，連續3年下跌，到2020年，全球智能手機的出貨量已跌至13.31億部，幾乎與2014年的智能手機市場持平。

業界對全年出貨量持悲觀態度。天風國際證券分析師郭明錤早前表示，今年中國各大Android手機廠商已削減約1.7億部訂單，佔原2022年出貨計劃的20%。

過去十年，智能手機銷量開始下滑，個人電腦(PC)市場的出貨量反而在兩年間有兩位數增長。據IDC的全球第一季個人計算設備跟蹤報告，PC全球出貨量連續第7季超過8,000萬部，是過去十年間從未見過。

智能手機廠商也緊貼趨勢，華為、小米、realme等廠商已陸續推出旗下的筆記本電腦和平板電腦。

PC市場復甦顯示數碼化浪潮的重心開始向工業、農業等千行百業轉移的大趨勢。智能手機的創新發揮餘地有限，難以扮演工作台、數碼化基礎的角色，同時，千行百業的數碼化需要移動互聯網令其普及拓展優勢。在智能製造、工業物聯網和智慧城市的逐步發展下，有更多的工業應用軟件需要借助PC，PC在十年後重新崛起，在新一輪產業升級下開啟又一次增長周期。