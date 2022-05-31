PC再度崛起！高通CEO：智能手機黃金時代結束
2022年05月31日 11:03
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（中新社圖片）
美國晶片巨擘高通行政總裁艾蒙表示，智能手機的黃金時代已經結束，我們將步入後智能手機時代。
據中國信通院的國內手機行業分析報告顯示，今年3月，內地智能手機市場出貨量為2,150萬部，按年下降幅度高達40.5%，與日前中芯國際(00981)聯合首席執行官趙海軍表示，全球智能手機今年將驟減2億部的觀點不謀而合。
第一部iPhone於2007年1月9日發布，開創移動互聯網新時代，時隔15年後，智能手機緩緩步入中年，步履間已有疲態。變化在2018年時已開始顯現。據市場調研機構Counterpoint數據，全球智能手機的出貨量自2017年達15.66億部的高峰後，連續3年下跌，到2020年，全球智能手機的出貨量已跌至13.31億部，幾乎與2014年的智能手機市場持平。
業界對全年出貨量持悲觀態度。天風國際證券分析師郭明錤早前表示，今年中國各大Android手機廠商已削減約1.7億部訂單，佔原2022年出貨計劃的20%。
過去十年，智能手機銷量開始下滑，個人電腦(PC)市場的出貨量反而在兩年間有兩位數增長。據IDC的全球第一季個人計算設備跟蹤報告，PC全球出貨量連續第7季超過8,000萬部，是過去十年間從未見過。
智能手機廠商也緊貼趨勢，華為、小米、realme等廠商已陸續推出旗下的筆記本電腦和平板電腦。
PC市場復甦顯示數碼化浪潮的重心開始向工業、農業等千行百業轉移的大趨勢。智能手機的創新發揮餘地有限，難以扮演工作台、數碼化基礎的角色，同時，千行百業的數碼化需要移動互聯網令其普及拓展優勢。在智能製造、工業物聯網和智慧城市的逐步發展下，有更多的工業應用軟件需要借助PC，PC在十年後重新崛起，在新一輪產業升級下開啟又一次增長周期。