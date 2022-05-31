【高盛推介】滙豐、港交所連升後回吐　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自上周二(24日)起連升5日，累計升逾8%，周二(31日)早段則回吐整固。現報51.9港元，跌約1%，落後大市。滙控公布，周一(30日)在倫敦及香港市場共回購302.9萬股，涉資約1.59億港元。

上周四(26日)起連升3日的香港交易所，周二低開後最低見334.4元。現報335.2元，跌約0.8 %。有券商指港交所將ETF納入互聯互通，對港交所短期盈利增厚有限，但可加強長期競爭力。該行維持對港交所「跑贏大市」評級，目標價460元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納滙控淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約730萬元。

港交所方面，可見淡倉於周一獲資金轉向流入，有約20萬元。好倉方面，雖見近日獲資金沽出，但過去5個交易日計則共錄得約340萬元資金流入。

滙豐購21414，行使價55.93元，2022年8月26日到期，實際槓桿12.7倍，貼價。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿12.6倍，中期。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿7.4倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽17073，行使價42元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.5倍，中期。

滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿15.4倍，高槓桿。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿12倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

港交購15456，行使價370元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.4倍，中期。

港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。

港交牛54354，收回價320元，行使價318元，換股比率500，實際槓桿16.9倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

港交牛57796，收回價310元，行使價308元，換股比率500，實際槓桿11.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。

港交熊53670，收回價360元，行使價362元，換股比率500，實際槓桿12.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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