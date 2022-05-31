報告：首季港上市公司企業交易宗數跌9%　下半年料反彈

致同(香港)會計師事務所發表《買賣協議研究報告2022》指出，疫情肆虐妨礙經濟活動，2021年香港上市公司的企業交易下跌26%，踏入2022年跌勢延續，第一季香港上市公司的買賣協議交易宗數按年下跌9%，預料下半年中國疫情放緩後市場復甦，買賣協議數量將見反彈。

報告顯示，2021年的買賣協議數量減少約26%至248宗，在不同的資產類型中，作為主要交易類型的業務收購和出售宗數按年減少28%，而房產買賣交易宗數則略增8%。從買賣協議交易涉及的業務類型分析，2021年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要牽涉業務的收購與出售，當中業務收購佔所有收購交易約74%，而業務出售則佔所有出售交易約79%，其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

2021年，約92%的被收購業務和93%的被出售業務位處中國。其中約38%的被收購及被出售的業務位處廣東省、香港和澳門地區，而於2020年該比例則約為40%。

數據指出，2022年第一季，香港上市公司的買賣協議交易宗數按年跌9%，其中收購協議宗數下跌17%，出售協議宗數下跌3%。短期而言，預期出售交易將仍然是更常見的交易類型，而因市場環境不穩及財政困難而試圖精簡架構的上市公司，其出售交易將尤其普遍。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，雖然去年及今年第一季度的交易宗數下降，但對2022年下半年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計下半年的企業交易總數會從今年第一季的低基數反彈，因預期商業活動會隨中國疫情放緩後復甦，並且今年下半年中國政府將進一步實行寬鬆貨幣政策去支持經濟及房地產行業。此外，香港引入SPAC上市形式或許會促進本地的買賣協議交易，但料此影響將於中長期方能顯現，因為公司通過SPAC形式上市後，有24個月的時間宣布收購目標公司。