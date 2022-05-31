內地續推動貸款利率穩中有降　支持中企在港上市

國務院印發《關於印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，提出將繼續推動實際貸款利率穩中有降。在用好前期降準資金、擴大信貸投放的基礎上，充分發揮市場利率定價自律機製作用，持續釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端。同時，通知指將提高資本市場融資效率，促把握首次公開發行股票並上市(IPO)和再融資常態化，支持內地企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平台企業赴境外上市。

通知又提到，將穩定和擴大民間投資，啟動編制國家重大基礎設施發展規劃，扎實開展基礎設施高質量發展試點，有力有序推進「十四五」規劃102項重大工程實施，鼓勵和吸引更多社會資本參與國家重大工程項目。另方面，將加快推進重大外資項目積極吸引外商投資。

疫情影響行業營運，內地擬加大對民航等受疫情影響較大行業企業的紓困支持力度。通知稱在用好支持煤炭清潔高效利用、交通物流、科技創新、普惠養老等專項再貸款的同時，增加民航應急貸款額度1,500億元人民幣(下同)，並適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2,000億元債券。統籌考慮民航基礎設施建設需求等因素，研究解決資金短缺等問題；同時，研究提出向有關航空企業注資的具體方案。