中國英國商會：英企重估風險　冀華調整疫策

中國英國商會(British Chamber of Commerce in China)發布「2022年在華英國企業建議書」，指在最新一輪疫情爆發後，在華英國企業的信心產生明顯變化，許多企業正重新評估其可承受的風險水平，狀況若不能獲得解決，將動搖中國作為國際商業中心的位置，削弱中國作為投資目的地對英國企業的吸引力。

建議書稱，英國企業希望中國能真正「動態」調整疫情防控政策，制定可預測的、適當的措施，在保護脆弱群體的同時最大程度減少商業和經濟風險，如調整國際旅行限制和邊境管制政策、採取平衡的疫情限制執行措施等。

商會稱，近期內地零散爆發的疫情和突如其來的封控措施，使中國失去企業最依賴的條件：穩定和相對可預測的營商環境。企業在華業務的前景面臨愈來愈大的不確定性。

商會指，在華英國企業面臨的不確定性及其商業信心的變化，主要體現在4方面，包括各行業都存在政策、目標和流程等不夠清晰的問題，相關政府部門與外資企業之間的溝通有待進一步加強；外資企業在新機會、新政策倡議和新試點項目中的參與程度較低；國際旅行限制和國際人才流失，影響外國人對中國的認知，阻礙國際交流；政府需加強與企業溝通令企業了解中國在未來數月會如何調整疫情政策，以最大程度減少目前和未來疫情防控可能對企業和個人造成的影響。

企業還希望中國能進一步明確網絡、數據安全法規，盡快確定跨境數據傳輸規定的實施細則，希望監管部門在作出重大決策時，能更多諮詢外商投資企業的建議，並在制定政策和標準時考慮外商投資企業的觀點，包括在網絡安全法規、教育、醫療改革和碳減排計劃等領域。