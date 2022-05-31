南海控股旗下半島置業陷財困　內地房產項目停運

南海當時解釋，虧損主要是由於旗下房地產開發分部受房地產開發周期影響，收益按年降低。近日網傳一份南海旗下半島置業發布的《關於全員待崗的通知》，指旗下地產項目公司陷財困，需要暫停營運。

根據《通知》，半島置業表示，受近年來疫情、地產行業大環境的影響，公司生產經營面臨嚴重困難，公司雖有半島五期地塊待開發中，但由於與深圳市公安局及政府部門的相關問題一直未得到解決，致使半島五期地塊至今無法辦理相關手續，導致公司經營無法繼續。目前，公司及子公司深圳半島置業有限公司已深陷財務危機，沒有持續經營能力，經公司研究決定，深圳半島城邦房地產有限公司及子公司深圳半島置業有限公司，自2022年6月1日起全員待崗，待崗期限為6個月，如6個月後公司仍然無法正常經營運轉，將做適當延長；待崗期間，公司依規定發放待崗工資；待崗期間，如有工作需求，公司會逐步通知員工返崗。

內媒報道，這是深圳首個直接宣布公司放長假的開發商，而且直接就是半年，半年後不改善還繼續放。而從相關人士處獲悉，該公司在發出這個通知前，公司狀況就不好，之前已經在裁員。可見，所謂的深陷財務危機並沒有誇大事實。

有熟悉內情的業內人士表示，南海控股除了開發半島城邦賺錢，其他產業的投入都是虧錢的，當中包括大地影院發展有限公司。大地影院公司自2007年成立以來，有5次強制執行案例，共涉及執行標的1.49億元人民幣(下同)，從時間線來看，這些案件執行時間都集中在近年，最早的一宗是因房屋租賃被重慶市大足區人民法院執行8萬元。因為疫情反覆，電影院是受到疫情影響最嚴重的行業之一，近年內地的線下影院很多城市都按下了暫停鍵，數據顯示，直至5月份，院線營業率也不足7成。