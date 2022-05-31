港交所羅博仁：ETF通暫未有合資格納入名單
2022年05月31日 14:01
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羅博仁
交易所買賣基金(ETF)互聯互通(俗稱ETF通)最快7月實施，香港交易所(00388)證券產品發展聯席主管羅博仁(Brian Roberts)表示，納入準則與滬深股通一樣，現時未有合資格納入名單，未來會在適當時間公布，強調實施ETF通只是第一步，未來會與各方商討，以增加投資選擇及提升投資便利程度，同時會繼續完善市場微結構，包括一手市場申購、贖回程序、降低價差等。
他提到，在港上市的指數ETF產品具成本較低、價差小等優勢，而投資者亦會考慮指數追蹤的誤差等因素，認為本港ETF產品具競爭力。另外，本港ETF發行商已開始就分銷、市場營銷等準備工作。
有券商發表研究報告指ETF通對港交所的收入貢獻不大，羅博仁認為，ETF通為投資者提供選擇，及令其投資組合更多元化，相信隨時間發展，會增加滬深港股的交投。
事實上，香港近年交易所買賣產品(ETP)市場發展迅速，他提到，近5年市場以年複合增長率20%發展，今年首4個月日均成交額達114億港元，按去年全年增加逾48%。投資者在波動市下仍有交易ETP，截至4月底止，今年ETP資產規模達4,190億元，雖然較去年歷史高位4,290億元有所回落，但目前仍持續增長，淨流入規模達410億元，超過2021年全年的一半。