高通CEO：有意投資Arm　或與其他競爭對手聯合收購

外媒報道，美國晶片巨擘高通行政總裁艾蒙(Cristiano Amon)表示，希望能與其競爭對手一起購入半導體設計公司安謀(Arm)股份，並創建一個財團，以保持Arm在半導體市場中的中立性。

Nvidia在2020年9月宣布收購Arm的計劃，但之後面對連串監管審查，最終在今年2月7日宣布併購失敗。日本軟銀集團(Softbank)在出售不成後，轉為將Arm公開上市融資。

軟銀創辦人兼行政總裁孫正義表示，其目標是讓Arm的股份在納斯達克掛牌交易，計劃截至2023年3月的新一財年結束前完成。消息人士稱，軟銀尋求至少600億美元的估值上市。

艾蒙表示，高通有興趣與競爭對手一起投資，如果進行收購的財團夠大，它可能會與其他公司一起直接收購。惟他指，高通尚未就對Arm的潛在投資與軟銀商談。他表示，「你需要有很多公司參與進來，這樣才會進一步推動Arm的獨立性。」

現時全球晶片產業估計值5,000億美元，以往Arm在業界都扮演中立角色，但在軟銀決定將Arm於紐約上市後，有英國政客就憂慮當地最成功的科技公司，最後會落入其他國家手上，促請政府出手購入一部分股權，以確立Arm作為英國的重要戰略資產地位。

半導體老店英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格(Patrick Gelsinger)今年早前暗示，高通會支持共同收購Arm，艾蒙最新說法呼應這一觀點。

先前高通表態反對Nvidia收購，強調由單一晶片商控制一家對整個行業具根本價值的公司，是毫無道理。

艾蒙表示，與競爭對手一起投資Arm， 將「支援成功的IPO和估值」，並確保公司繼續努力和投資。