道期跌近100點　紐油升逾3%

●美匯指數報101.7；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7573；美元兌日圓報127.74；歐元企1.0739，英鎊處1.2609。金價報1,857美元。布油報123.56美元，紐油報118.86美元。比特幣企3.1萬美元水平。道指期貨跌149點。

●市後關注點

20:30 加拿大首季國內生產總值(GDP)

22:00 美國5月諮商會消費者信心指數

●恒生指數全日收報21,415點，升291點或1.38%。國企指數收報7,416點，升161點或2.23%；科技指數收報4,483點，升131點或3.02%。主板成交2,456億港元。恒指5月累漲325點，升幅1.54%。科指則微升11點或0.24%。

-南海控股旗下半島置業陷財困，內地房產項目停運。

-東瀛遊：日本旅行團已有數組成團，最快6月15日出發。

-麥格理料內地科網股短期盈利續受壓。

●中國經濟：

-內地5月官方製造業PMI升至49.6，仍低過盛衰分界線。

-中國英國商會：英企重估風險，冀華調整疫策。

-內地續推動貸款利率穩中有降，支持中企在港上市。

-浙江發布38條穩經濟政策措施，涉及8大方面。

-花旗下降內地今年GDP增長預測至4.2%。

●港首季內地客新造保費增2.3倍，受惠低基數。

●港交所羅博仁：ETF通暫未有合資格納入名單。

●滙豐及八達通合作以商業數據，簡化中小企貸款申請審批。

●傳富衛保險因市況波動，推遲在港上市計劃。

●花旗將香港今年GDP增長預測降至2%，明年續睇3.5%。

●盧布兌人民幣交易急飆10倍，「去美元化」邁進大步？

●國壽印尼夥眾安科技推出印尼盾儲蓄壽險。

●PC再度崛起！高通CEO：智能手機黃金時代結束。

●傳華潤資本擬私有化蜂蜜生產商康維他，或在港重新上市。