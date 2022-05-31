證監會將4家企業列「無牌公司及可疑網站名單」

香港證監會將DC Witter Group、Van Gordon Management、滙信國際或匯信科技有限公司，以及鼎昇財富集團列入「無牌公司及可疑網站名單」，提醒大眾無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱，令投資者混淆，並呼籲曾經被無牌公司接觸的投資者，善用證監會的網上投訴表格作出投訴。

證監會提醒，一些可疑網站或未有在香港領牌的公司，利用虛假地址或虛擬辦公室，訛稱有高回報產品出售，實際上騙財為實。無牌公司及可疑網站名單旨在及早向投資者發出警報。投資者不能只依賴上述名單的資料，強調需自行審慎查核個別公司的詳情。

據證監會網站披露，DC Witter Group以黃竹坑嘉尚匯為地址，並透過以Bang Qing Trading Co., Limited, HK CHDQ Trade Co., Limited, HLD Trade Limited及TJL Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收；Van Gordon Management報稱在灣仔朱鈞記商業中心及日本東京港區；鼎昇財富集團提供的地址位於尖沙咀K11辦公大樓，惟三間公司並非位於提供的地址。

滙信國際或匯信科技有限公司所提供的2個公司網站，與滙信理財有限公司並無任何關係。證監會提醒，可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱，令投資者混淆。