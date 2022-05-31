Silicon Hill第1期暫收票逾2200張　超額10倍

他指出，項目接獲的查詢當中不乏市區客，當中約三成來自九龍、兩成來自港島區，認為項目配套好，將來白石角站興建後交通網絡便捷。而是次設有的A1及A2組揀樓時段須購買包括至少一個三房單位，當中約一半屬來自區內，不少為家庭客。

新地會董事總經理謝文娟表示，該會會員凡於指定價單所規期間內購買項目單位，可享物業售價1%折扣優惠，而在6月21日或之前遞交購樓意向登記，有機會獲得100港元購物禮券。同時，在推廣期參觀項目示範單位可參加抽獎活動，獎品包括4部醫療級抗病毒空氣淨化機。

資料顯示，項目將於周五進行首輪銷售，當中有170伙以價單形式發售，另有18伙招標發售。以價單發售單位戶型涵蓋一至三房，實用面積291至661方呎，入場單位折實價496.8萬元，折實呎價16,006至20,254元。