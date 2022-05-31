港4月新取用按揭貸款額減少24%

香港金融管理局公布，4月份新申請貸款個案按月增20.5%，至11,830宗。

4月份新批出的按揭貸款額較3月份增加10.1%，至382億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少8.8%，至57億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加20.7%，至234億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加0.5%，至90億元。4月份新取用按揭貸款額則減少24.7%，至193億元。

以香港銀行同業拆息(H)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的97.1%上升至4月份的97.4%。以最優惠貸款利率(P)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的1%下降至4月份的0.8%。

4月底未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至17,625億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲開始加息周期，加上「波叔plan」帶動下，使部分早前選用發展商按揭的業主轉按及把握低息尾班車。另外，「波叔plan」推出後，更多換樓客以高成數換入更大單位，同時亦推高平均按揭貸款。