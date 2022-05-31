金管局：4月港元存款微跌　人民幣存款升6.4%

香港金融管理局發表統計數字顯示，今年4月份認可機構的存款總額下跌0.3%，其中港元存款下跌0.5%，外幣存款則沒有明顯變動。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升0.8%及1.6%。香港人民幣存款在4月份上升6.4%，於4月底為8,419億元人民幣。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為7,425億元人民幣，而3月份為8,016億元人民幣。金管局提醒，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

4月份貸款與墊款總額下跌0.7%，由年初截至4月底計則上升0.5%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在4月份分別下跌0.6%及0.9%。由於港元存款跌幅比港元貸款大，港元貸存比率由3月底的85.2%，上升至4月底的85.6%。

4月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.4%，與去年同期比較則同時上升1.2%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.4%，與去年同期比較則上升5.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份分別下跌0.3%及0.2%，與去年同期比較則同時上升3.7%。