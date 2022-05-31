財庫局推動大灣區保險售後服務中心早日出台

財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，正積極推動大灣區保險售後服務中心措施早日出台，並持續與保險業界緊密聯繫，以便盡快為持有香港保單的大灣區居民在多個地點提供諮詢、理賠、續保等支援服務。未來會繼續運用策劃售後服務中心和推展「跨境理財通」等的機遇和經驗，與內地當局進一步研究促進跨境銷售香港保險產品的可行性，期望提供更多便利措施，協助保險行業在大灣區發展。

他又指，另一項即將出台的措施，是對經港珠澳大橋進入廣東省的香港車輛實施 「等效先認」政策，把這些跨境車輛向香港保險公司投保責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視為等同投保內地車輛交通事故責任強制保險，以便利相關香港車輛安排在內地駕駛所需的保險保障。港府正與內地當局商討有關實施細節，期望措施盡快落地，便利香港車主往返兩地。

本港去年3月開始實行保險相連證券業務的新規管制度，許正宇提到，首宗保險相連證券已於去年10月透過巨災債券方式發行，集資達3,000萬美元。這些巨災債券將為內地因颱風造成的損失提供保障，發揮風險管理的金融功能，並展現國家「雙循環」策略所帶來的機遇。

他續指，本港完善保險集團的監管框架，幫助香港保險業的監管制度與國際保險規管標準和做法更趨一致，加強香港作為大型保險集團在亞太區理想基地的定位，亦可成為內地企業、跨國公司和本地企業設立專屬自保保險公司的首選地點。目前保險業監管局已在框架下指定受監管的三間國際保險集團及其保險控權公司，並發出有關指引。

他指出，為更好地滿足跨國企業，包括進軍國際巿場的內地企業的風險管理需要，亦已修訂法例，擴闊自保公司承保的風險範圍，包括可承保與其有充分關連的任何其他風險，令這些公司在進一步擴充環球業務時，能有效地配合他們的全球風險管理策略。