核心購物區商舖空置率回落　中環跌幅最大

本港疫情趨平穩，加上政府進一步放寬社交距離措施，零售氣氛轉好，5大核心購物區商舖空置率都較去年為低。中原(工商舖)統計資料顯示，今年4月該批地區空置率按年下跌，挫幅由約1.06至7.02個百分點，當中以中環區挫幅最大。

中環商舖空置率錄約13.6%，按月雖微升約0.06個百分點，但比較去年同期約20.62%，大幅回落逾7個百分點，其次為尖沙咀，4月錄到約10.47%，按月低約0.09個百分點，較去年同期少約6.75個百分點。

至於同月銅鑼灣空置率錄約5.4%，較3月份增約0.05個百分點，對比去年同期則明顯減少約5.12個百分點。旺角區舖位空置率則約8.85%，較3月未有變化，而比較去年同期則減少約3個百分點。而灣仔最新舖位空置率約14.01%，按月高約0.16個百分點，但按年仍下降約1.06個百分點。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，雖然月內各區舖位空置率略見微升，但整體表現對比一年前疫情高峰期時已有顯著改善，當中以餐飲行業表現最為進取。個別餐飲租客趁核心區舖租相宜，趁機進駐提升品牌知名度。資料顯示，銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下A、B號及1樓，總面積約5,200方呎，獲餐飲集團預租以開設主題餐廳，市傳成交月租約100萬元。

他又指，隨着本港經濟慢慢復甦，餐飲及零售行業承租步伐加快，舖位市場將最先受惠，對吸納吉舖有正面幫助，核心商舖空置率料會持續改善。