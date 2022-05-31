港通關無期經濟難復甦　栢麗購物大道轉型求存

香港抗疫之路邁向第三年，中港兩地不僅尚未恢復正常通關，嚴謹的防疫措施令本港淪為「孤島」。眼見本港旅遊業復甦遙遙無期，就連昔日風光一時的尖沙咀栢麗購物大道亦尋求轉型，最新向城市規劃委員會提交規劃申請，要求將整條栢麗購物大道改劃「食肆」及「商店及服務行業」用途。

申請人栢麗購物大道業主立案法團解釋，因應尖沙咀區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，故建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途。

上述申請範圍為彌敦道111至139號、143至161號及165至181號栢麗購物大道地下及1樓，地盤佔地約58,137方呎，現劃為「休憩用地」地帶，現時物業總樓面約82,217方呎。

申請人表示，擬議新用途為大綱核准圖的第二欄用途，需獲城規會規劃許可，計劃提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室。改劃只涉及現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積。

值得留意的是，為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，有關食肆設置將佔不多於50%總樓面面積。此外，申請人會為擬建項目增加趣味點或「打卡位」，以應對社會經濟和市場的變化，為香港本地居民及遊客塑造一個有趣的公共空間。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，目前栢麗購物大道內的舖位商戶，主要為售賣服裝、電器及珠寶等，受到疫情、旅客遞減等因素影響，零售行業承租意欲減少，交吉情況亦相對嚴重，業主叫租價亦見克制。疫情期間於去年八月該地段09至10室及1樓，地舖面積位共約2,768方呎，獲珠寶金行以月租約25萬元承租，舖租價更重返35年前水平。

黃氏相信，若栢麗購物大道內的舖位約半數樓面可用作食肆用途，令租戶組合更趨多元化，料可增加消費人流，令栢麗購物大道「活」起來，屆時舖價有望提升。

●花旗降港GDP增長預測至2%

儘管第5波疫情拖累首季本港生產總值(GDP)收縮4%，投行花旗相信，即使本港出現第六波新冠疫情，香港社會也毋須回到「封城」的限制社交距離措施狀態，乃由於香港約87%人口已接種第二劑疫苗，加上已康復人士帶來的「群體免疫」效應。惟該行照舊下調對香港今年GDP增長預測0.2個百分點至2%。

花旗表示，香港要迎來更「廣泛」的經濟復甦，將取決於香港能否重啟與內地的免檢疫通關，以及放寬國際旅行限制。至於內地部分地區封控時間較預期長、牽涉面積亦較預期廣，該行遂下調中國今年第2季經濟增長預測至1.7%，較原來下調3個百分點；今年全年GDP增長預測，亦由原來升5.1%下調至升4.2%。