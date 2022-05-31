北角城市花園三房戶938萬成交　低市價近1成

二手交投轉靜，個別單位做價回落，北角城市花園三房單位，成交價約938萬元，呎價約15,686元，低於市價10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園14座低層C室，實用面積約598方呎，三房間隔，成交價約達938萬元，呎價約15,686元，低於市價10%，新買家為區外首置者，原業主於2017年2月以約791萬元購入，持貨約5年帳面賺147萬元。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，套三房加工人房設計，望全海景，實用面積約733方呎，以1,428萬元獲外區客承接，呎價達19,482元，較上月同座同類型單位的成交價高約3.5%，呎價創屋苑近兩個月新高。

●世紀21Q動力表示，小西灣藍灣半島7座極高層A室，套三房加工人房設計，實用面積約853方呎，望全海景，租金達3.3萬元，呎租約38.7元，原業主於2011年2月以918萬元購入。

●宏智物業梁志青稱，筲箕灣居屋東濤苑D座中層6室，實用面積約666方呎，套三房間隔，未補價第二市場開價788萬元，減價至768萬元沽，呎價約11,532元，呎價約項目今年最低。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角明軒高層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，成交價872萬元，呎價約17,336元，單位原先叫價為950萬元，減價78萬元成交，減幅約8.2%。

●美聯黃建軍稱，北角康澤花園B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主叫價約735萬元，議價後減至720萬元市價成交，呎價約17,955元，新買家斥資入市自用。

●中原梁紹雄指，西半山美麗閣中層B室，實用面積約996方呎，套三房間隔，以1,780萬元易手，呎價約17,871元，原業主於2004年5月以500萬元買入，持貨18年帳面獲利1,280萬元，單位升值約2.56倍。

●中原鄧國昌表示，西半山俊傑花園中層E室，實用面積約661方呎，原則套三房間隔，望城市景，以1,545萬元易手，呎價約23,374元，新買家屬於用家。

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九龍區

●香港置業劉酌源稱，長沙灣泓景臺2座高層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，享海景，以約2萬元放租，即日吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價至以1.9萬元租出，呎租約40.3元，較市價低約5%。。

●中原程智聰表示，長沙灣泓景臺5月暫錄6宗買賣，平均實用呎價約18,402元，該盤3座中層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以850萬元易手，呎價約17,276元，新買家為外區客。

●香港置業葉紹民指，旺角奧柏．御峯1座中層E室，實用面積約354方呎，一房連露台間隔，享海景，以約1.55萬元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價至以1.45萬元租出，呎租約41元，新租客為單身客，睇樓一次後決定承租。

●中原曾文慧表示，大角咀港灣豪庭6座中層A室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望公園景，5月中開價670萬元，一周後調整叫價至645萬元即獲多客查詢，最新以635萬元成交，呎價約19,782元。

●美聯殷勒麟稱，紅磡海濱南岸5月暫錄約11宗買賣，包括4座極高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，望海景，吸引看好後市之換樓客承接，成交價1,150萬元，較去年底叫價1,220萬元，調減70萬，減幅約6%，呎價約19,492元。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳嘉悅1座高層E室，實用面積約528方呎，兩房間隔，開價1,020萬元，最終以988萬元易手，呎價約18,712元，原業主於2015年4月以677萬元一手購入，持貨至今滿7年轉手帳面獲利約311萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園10座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，部分窗戶望山景及運動場景，去年八月於未補價第二市場叫價610萬元，上月降價至555萬元，獲區外綠表買家以500萬元購入，呎價約8,446元，減幅約18%。

●美聯林浩德稱，將軍澳LP6本月暫錄約12宗買賣，包括2座中高層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，望海景，吸引用家承接換樓，單位原先放盤叫價1,300萬元，輕微議價11萬元，以1,289萬元成交，減幅不足1%，呎價約19,709元。

●中原柯勇表示，將軍澳廣場1座高層A室，實用面積約662方呎，套三房間隔，擁海景及市景，以1,200萬元成交，呎價約18,127元，原業主於2007年7月以408萬元入市，持貨近15年帳面獲利792萬元，期內升值逾1.9倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢界咸雙號村屋全幢，三房間隔，叫價1,600萬元，減70萬元，獲用家以1,530萬元承接，原業主於2007年7月購入，當時作價553萬元，持貨約15年帳面獲利977萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩個月，原先叫價940萬元，獲買家910萬元承接，減幅約3.2%，呎價約16,308元。

●中原徐可志指，馬鞍山銀湖．天峰5月共錄約11宗二手買賣，屋苑5座高層C室，實用面積約1,046平方呎，套三房及工人套房間隔，開價約2,200萬元，議價後以1,830萬元易手，呎價約17,495元，新買家為用家。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山西沙路帝琴灣凱弦居1座高層E室，實用面積約1,123方呎，套三房連儲物室間隔，最初開價1,530萬元連車位放售，雙方議價後，減價約5%，以1,454萬元成交，呎價12,947元。

●中原胡耀祖表示，5月份馬鞍山區錄約115宗二手買賣，較上月錄約175宗下跌約34%，區內聽濤雅苑3座高層D室，實用面積約733方呎，套三房間隔，開價約998萬元，議價後以968萬元易手，呎價約13,206元。

●中原侯惠良透露，大圍名城5月暫錄12宗買賣，包括盛世1座低層連平台戶，實用面積約735方呎，套三房間隔，連約93方呎平台，議價後以1,430萬元易手，呎價約19,456元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約29宗買賣，其中37座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，呎價約18,486元，原業主則於2016年以354萬元購入，持貨約6年帳面獲利約171萬元，期內升值約48.3%。

●中原歐偉基指，沙田及大圍區本月至今暫錄約130宗成交，按月下跌約47%，其中沙田帝堡城佔約3宗，該盤5座中層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，開價約828萬元，議價後以808萬元獲承接，呎價約14,532元，新買家為上車客。

●中原黃達雄表示，大埔中心5月錄約6宗買賣，包括7座高層G室，實用面積約371方呎，兩房間隔，開價約630萬元，近日雙方議價後以610萬元沽，呎價約16,442元，新買家為用家。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場8座低層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，附設裝修，原先叫價688萬元，放盤6星期，獲區內換樓客以680萬元承接，呎價約12,928元，原業主於2018年2月以595.8萬元購入，持貨4年多帳面獲利84.2萬元。

●中原何志忠稱，粉嶺及上水5月暫錄約65宗二手買賣，對比上月錄約130宗減少約50%，上水名都最新錄2座中層G室，實用面積約454方呎，三房間隔，開價約620萬元，議價後以582萬元易手，呎價約12,819元。

●中原溫旭銘指，元朗采葉庭3座中層B室，實用面積約509方呎，享內園景及泳池景，叫價728萬元，獲睇樓客即場洽購，單位放盤一日，微減5.2萬元，隨即以722.8萬元沽出，呎價約14,200元，新買家為上車客，睇樓半年見市況轉旺加快入市。

●美聯李怡澤表示，元朗區5月暫錄逾120宗二手買賣，包括溱柏2座中層G室，實用面積約523方呎，兩房間隔，叫價約690萬元放售，吸引區內首置客洽商承接，雙方輕微議價後，終以680萬元成交，呎價約13,002元。

●天置物業李子樂表示，元朗尚城中層C室，實用面積約757方呎，原叫價約860萬元，減價約45萬元，以815萬元成交，呎價約10,766元。新買家為外區客，看好洪水橋未來發展，睇樓數次後落實入市。原業主於2019年以約693萬元入市，持貨3年帳面獲利約122萬元，單位升值約17.6%。

●祥益黃文樂指，屯門珀御高層G室，實用面積約347方呎，一房間隔，區內客見單位附設發展商裝修，可即租即住，加上屋苑鄰近工作地點，可步行往返，獲減租700元，遂便決定以月租1.23萬元租入，呎租約35.4元。

●祥益黃文樂稱，屯門海麗花園2座高層H室，實用面積約426方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，提供了10萬元的減價空間，新買家遂便決定以480萬元購入，呎價約11,268元。

●祥益龍超君指，屯門澤豐花園4座高層H室，實用面積約579方呎，三房間隔，區內客見單位內附裝修及部分家具，遂便決定以1.28萬元承租，呎租約22.1元。

●中原林恩信表示，荃灣海之戀‧愛炫美3C座高層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享海景，單位於今年2月叫價1,180萬元，經議價後，以1,118萬元易手，呎價約20,781元，新買家為同區分支家庭。

●中原黃德純指，荃灣荃景花園5月累錄6宗買賣，屋苑7座低層C室，實用面積約428方呎，兩房間隔，享開揚市景，叫價560萬元，減價20萬元，以540萬元沽出，呎價約12,617元，新買家為上車客。

●利嘉閣曾定杰稱，房協青衣綠悠雅苑1座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，開價740萬元，放盤接近兩年，累減65萬元後，最終於未補價第二市場以675萬元易手，呎價約12,273元。

●美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣16座高層H室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，外區買家斥資585萬元購入自住，呎價約11,185元。

●中原林溢斌指，東涌區5月累錄44宗二手買賣，較上月全月跌逾三成，區內藍天海岸6座中層B室，實用面積約874方呎，套三房間隔，放盤半年，最高叫價1,180萬元，最近已減至1,070萬元，經過兩星期議價，以1,030萬元成交，呎價約11,785元。

●中原吳家威稱，東涌映灣園7座極高層G室，實用面積約737方呎，套三房間隔，享永久機場海景，開價980萬元，新近獲買家垂青，議價後以975萬元成交，呎價約13,229元，新買家為新移民，睇樓一星期，決定入市作長線投資收租。

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