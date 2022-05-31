發展商推盤意欲高漲 6月將見新盤大混戰
2022年05月31日 21:29
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6月將至，發展商爭相推出全新盤，新盤市場醞釀爆發新一輪混戰。屯門掃管笏新盤已獲批預售，主打一房及兩房戶。同時，長沙灣亦有兩個新盤籌備短期內推售。
●屯門新盤飛揚 部署6月推售
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門小秀村青山公路掃管笏段項目，周二(31日)公布命名為飛揚(Grand Jeté)，集團執行董事趙國雄表示，項目第1期已獲批預售樓花同意書，部署6月開售。
長江實業高級營業經理楊桂玲指，整個項目由4座20層高的住宅大樓組成，共提供800伙。第1期涉及當中400伙，戶型分布方面，一房提供240伙佔60%，兩房提供120伙佔30%，三房提供40伙佔10%。項目預計於6月開售。
●大埔白石角Silicon Hill暫超額逾10倍
新鴻基地產的大埔白石角Silicon Hill將於周五(3日)端午節首輪發售188伙，新地代理總經理胡致遠表示，項目暫收到逾2,200張入票，超額約10.7倍，完成首輪銷售後再決定加推安排。他指出，項目接獲的查詢當中不乏市區客，當中約三成來自九龍、兩成來自港島區。
●長沙灣映岸部署下周啟動銷售工作
香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣映岸，銷售部署工作已屆最後階段，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓書及示範單位已準備妥當，預計10天內可完成相關文件審批程序，估計最遲下周可啟動銷售工作。
他指，當中一房及兩房單位佔全部單位超過85%，其中一房及一房半單位面積261至342方呎，佔比例約57%最多，而兩房及兩房半戶型約332至412方呎，亦佔伙數約28%。
●長沙灣喜‧揚提供83伙 主打開放式戶
由喜雋發展的長沙灣項目正式命名喜‧揚(J Loft)，項目提供83伙，最細開放式戶面積約180方呎起。
該盤認可人士謝志明表示，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，約60%單位屬開放式間隔，預料短期內上載樓書及開放示範單位，部署6月開售。
●沙田星凱．堤岸明起對外開放新示範單位
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸最新一輪銷售已沽出15伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，套現1.5億港元。該盤迄今累沽848伙，涉及銷售總額約85億元，平均成交呎價約20,200元，有信心年底銷售伙數會衝破1,000伙。他續指，項目準備的3個全新示範單位將於明(1日)起開放予公眾參觀。
●薄扶林碧麗軒首錄成交 複式戶1.02億元沽
新盤市場湧現「億」元成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒首錄成交，單日吸金約1.633億元。該盤最新透過招標連沽兩伙，包括01號單位，為項目面積最大的分層戶，位於地下及1樓，實用面積2,646方呎，採複式設計，屬四套房間隔，客飯廳連接面積約361方呎私人花園，享有海景，連1個車位以1.02億元成交，呎價約38,549元。
華懋集團銷售部總監吳崇武表示，是次成交造價理想，集團對銷售非常有信心。項目最新上載銷售安排，公布加推1伙招標，為實用面積1,752方呎的19號單位，連638方呎平台及76方呎天台，招標期由6月4日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。
●何文田晟林單日沽11伙 套現9,816萬元
市區的新盤餘貨交投步伐加快，何文田晟林周二(31日)連沽11伙，單日套現逾9,816萬元。據項目成交紀錄冊顯示，上述沽出的單位成交價介乎668.08至約1,000.1萬元，成交呎價約21,307元至24,083元。當中，成交價最高的12樓A室，為實用面積419方呎的兩房單位，呎價約23,870元。
●黃竹坑站揚海三房2,653萬沽
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新以2,653.68萬元沽出第2A座10樓B室，實用面積842方呎，三房連儲物室間隔，呎價約31,516元。
●元朗站The YOHO Hub單日沽4伙
據成交紀錄冊顯示，新地旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub周二(31日)沽出4伙，合計銷售金額逾5,446.8萬元。上述單位成交價介乎760.32萬元至1,853.19萬元。當中，成交金額最高的第1座16樓A室，為實用面積927方呎的四房單位，呎價約19,991元。資料顯示，該盤由開售至今暫沽約439伙，佔全盤1,030伙的43%。
●馬頭角瓏碧次輪發售58伙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，新近上載銷售安排，落實周五(3日)、端午節次輪銷售58伙，當中包括53伙以價單形式發售及5伙招標發售。價單發售入場單位為7樓B室，屬實用面積213方呎的開放式戶，扣除最高13%折扣及2萬元家具現金津貼折扣後，折實售價約548.3萬元，折實呎價約25,741元。
至於招標發售的單位包括2伙連平台戶及3伙兩房戶。資料顯示，項目全盤提供190伙，早前的首輪銷售沽出15伙。
●青衣薈藍一房售631.5萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新沽出6樓A17室，為實用面積256方呎的一房單位，成交價為631.5萬元，呎價約24,668元。