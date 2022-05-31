發展商推盤意欲高漲　6月將見新盤大混戰

6月將至，發展商爭相推出全新盤，新盤市場醞釀爆發新一輪混戰。屯門掃管笏新盤已獲批預售，主打一房及兩房戶。同時，長沙灣亦有兩個新盤籌備短期內推售。

●屯門新盤飛揚 部署6月推售

長江實業高級營業經理楊桂玲指，整個項目由4座20層高的住宅大樓組成，共提供800伙。第1期涉及當中400伙，戶型分布方面，一房提供240伙佔60%，兩房提供120伙佔30%，三房提供40伙佔10%。項目預計於6月開售。

●大埔白石角Silicon Hill暫超額逾10倍

新鴻基地產的大埔白石角Silicon Hill將於周五(3日)端午節首輪發售188伙，新地代理總經理胡致遠表示，項目暫收到逾2,200張入票，超額約10.7倍，完成首輪銷售後再決定加推安排。他指出，項目接獲的查詢當中不乏市區客，當中約三成來自九龍、兩成來自港島區。

●長沙灣映岸部署下周啟動銷售工作

他指，當中一房及兩房單位佔全部單位超過85%，其中一房及一房半單位面積261至342方呎，佔比例約57%最多，而兩房及兩房半戶型約332至412方呎，亦佔伙數約28%。

●長沙灣喜‧揚提供83伙 主打開放式戶

由喜雋發展的長沙灣項目正式命名喜‧揚(J Loft)，項目提供83伙，最細開放式戶面積約180方呎起。

該盤認可人士謝志明表示，項目由1座住宅大樓及基座商場組成，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，約60%單位屬開放式間隔，預料短期內上載樓書及開放示範單位，部署6月開售。

●沙田星凱．堤岸明起對外開放新示範單位

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸最新一輪銷售已沽出15伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，套現1.5億港元。該盤迄今累沽848伙，涉及銷售總額約85億元，平均成交呎價約20,200元，有信心年底銷售伙數會衝破1,000伙。他續指，項目準備的3個全新示範單位將於明(1日)起開放予公眾參觀。

●薄扶林碧麗軒首錄成交 複式戶1.02億元沽

新盤市場湧現「億」元成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒首錄成交，單日吸金約1.633億元。該盤最新透過招標連沽兩伙，包括01號單位，為項目面積最大的分層戶，位於地下及1樓，實用面積2,646方呎，採複式設計，屬四套房間隔，客飯廳連接面積約361方呎私人花園，享有海景，連1個車位以1.02億元成交，呎價約38,549元。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，是次成交造價理想，集團對銷售非常有信心。項目最新上載銷售安排，公布加推1伙招標，為實用面積1,752方呎的19號單位，連638方呎平台及76方呎天台，招標期由6月4日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。

●何文田晟林單日沽11伙 套現9,816萬元

市區的新盤餘貨交投步伐加快，何文田晟林周二(31日)連沽11伙，單日套現逾9,816萬元。據項目成交紀錄冊顯示，上述沽出的單位成交價介乎668.08至約1,000.1萬元，成交呎價約21,307元至24,083元。當中，成交價最高的12樓A室，為實用面積419方呎的兩房單位，呎價約23,870元。

●黃竹坑站揚海三房2,653萬沽

●元朗站The YOHO Hub單日沽4伙

據成交紀錄冊顯示，新地旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub周二(31日)沽出4伙，合計銷售金額逾5,446.8萬元。上述單位成交價介乎760.32萬元至1,853.19萬元。當中，成交金額最高的第1座16樓A室，為實用面積927方呎的四房單位，呎價約19,991元。資料顯示，該盤由開售至今暫沽約439伙，佔全盤1,030伙的43%。

●馬頭角瓏碧次輪發售58伙

至於招標發售的單位包括2伙連平台戶及3伙兩房戶。資料顯示，項目全盤提供190伙，早前的首輪銷售沽出15伙。

●青衣薈藍一房售631.5萬元