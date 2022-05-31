內地力谷經濟增長　擬修訂鼓勵外商投資目錄

雖然中國製造業活動在5月份繼續收縮，但速度已放緩，加上國務院趕於5月結束前，發布紮實穩經濟的一籃子政策措施，共涉及6方面、33條重磅政策，周二(31日)更由國家發改委、商務部、工信部及人民銀行等多個部門聯合發聲，強調全力推動相關措施盡快落實見效，為內地經濟帶來一線生機。惟外媒分析指，疫情已重挫企業和居民增加槓桿承受風險的信心，勢考驗短期經濟復甦前景。

國務院常務會議上周揚言部署穩經濟一籃子措施，及召開全國穩經濟大盤電視電話會議後，穩經濟政策細則如期在5月底盡推，包括財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈及保基本民生政策。工信部副部長徐曉蘭昨指，近期將加大工作力度，開展新一輪新能源汽車下鄉活動，後續還將組織家電、綠色建材下鄉等活動，進一步促進大宗商品消費。

為支持困難航空企業度過難關，內地決定增加民航應急貸款額度1,500億元人民幣(下同)，同時支持航空業發行2,000億元債券，並將研究提出向有關航空企業注資的具體方案等。財政部、稅務總局昨亦發布通知，有關減徵部分乘用車車輛購置稅，對6至12月底期間購置、且車價撇除增值稅不超過30萬元的特定排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

在華外商的投資亦為重點之一，國務院明確加快推進重大外資項目、積極吸引外商投資，商務部副部長盛秋平透露，將加快修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵範圍。惟中國英國商會表示，在華經營的英國企業信心明顯有變，因營商環境受內地疫情及封控措施影響，不少英企正重新評估可承受風險，若情況未能解決，或動搖內地作為國際商業中心的地位。中國日本商會亦發布調查，結果發現逾九成在華日企於本月實施居家工作，其中以北京市的日企居多，更有15%日企直言投資計劃受影響。

不過，周二揭盅的內地官方5月製造業及非製造業採購經理指數(PMI)暫雙雙回升至49.6及47.8，雖仍處於50盛衰分界線之下，但指數見底喘定正為市場打下「強心針」。值得留意是，非製造業PMI一項對應地產、基建活動強弱的「建築業商務活動指數」，按月降0.5個百分點至52.2，再刷新逾兩年新低，惹外界關注內房、基建作為經濟支柱是否仍存隱憂。

國務院發展研究中心研究員張立群表示，也注意到需求收縮、供給衝擊等壓力仍很嚴重，意味疫情對經濟增長的影響不容低估。他續稱，有超過50%的受訪企業反映，原材料價格和物流成本高，逾40%企業指需求不足。

企業及居民借貸意願難復常，早在4月新增人民幣貸款規模創2017年12月來新低有迹可尋，目前似乎仍未改善。外媒數據顯示，內地在岸信用債市場5月淨融資規模創一年來最差、易居中國旗下克而瑞研究中心(CRIC)本月的50城市住宅銷售持續低迷，均表明5月貸款和社會融資增長恐面臨挑戰。報道引述澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬指，實體企業對未來經濟預期下行，業務也在收縮，一旦本季信貸需求弱，下季經濟將難見明顯起色。