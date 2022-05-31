正榮地產料無法如期支付一筆票息涉1372萬美元

該筆利息本應在5月6日支付，正榮預計，預期不支付2019年11月票據將在相關寬限期屆滿時構成2019年11月票據項下的違約事件。截至公告日期，有關違約事件尚未發生。該筆票據將自周三(6月1日)起暫停買賣，至另行通知。

正榮在公告表示，一直盡最大努力管理流動資金以履行所有債務義務，公司擬不遲於2022年5月31日支付2020年5月票據、2021年6月票據、2020年9月票據、2020年6月票據及2020年1月票據各自的利息。惟自3月底以來，受內地新冠確診病例急增及上海和其他城市就此實施封控所影響，集團運營受到顯著影響，銷售及資產處置的進度亦有所推遲。故此，截至公告日期，集團缺乏充足財務資源可供公司按原定計劃於2022年5月底前支付上述利息。

為保障債權人的整體利益，公司及其顧問正積極探討一切可行解決方案以解決流動性問題，並且已着手評估其經營狀況及資本結構以制定整體計劃，力求提升業務穩定性並尋求與全體利益相關者達成一致的解決方案；將與債權人保持積極溝通。