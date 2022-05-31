高銀金融遭百慕達法院委任臨時清盤人重組

所謂押後聆訊，其實早在前年8月7日開始便擾攘至今，緣起高銀子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，票據的抵押信託人德意志信託（香港）向百慕達最高法院提呈把該企清盤。可以說，現在終於有比較突出的進展。

百慕達時間5月26日，高銀在當地的代表律師已申請擱置執行法院上述命令，以待法院就上訴作出的裁決。不過，剛獲委任的共同臨時清盤人無意就他們執行任務的合法性在香港高等法院尋求任何確認。

高銀表示，正就臨時清盤令的法律效力和委任共同臨時清盤人一事尋求法律意見。董事會有權繼續經營公司日常業務運作，以及就日常業務操作公司的銀行戶口。董事會和共同臨時清盤人應尋求同意方案，就雙方於公司管理方面進行合作。

高銀股份已停牌兩個月，惟股份轉讓不會因為有了共同臨時清盤人而受到影響。不過，這場為公司前景蒙上陰霾的清盤呈請官司，經聽取上月13日呈請人律師及高銀律師陳詞後，百慕達最高法院將呈請聆訊押後至當地時間今年8月26日，因此高銀還是一如既往提醒，「本公司股份存入中央結算系統可能會因呈請而被暫停。」

這單清盤官司開始之前的一個月，德意志信託（香港）更為上文提到票據提供的抵押資產委任接管人，接管該企大本營九龍灣高銀金融國際中心，高銀早在前年7月開始已經失去對該大樓的控制權，喪失億元計的租金收入。

事實上，高銀近期另一單負面消息，就是高銀金融國際中心的買家早前入稟法院，對涉嫌不當地終止買賣協議提出異議，並正與接管人進行磋商，因此交易會否完成取決於該等法律程序的結果或解決方案。之前高銀已經多次宣布買賣協議被推倒重來，董事會都說關注到交易完成的不當延遲會產生不必要的利息、成本及開支，繼而損害公司及股東的利益。

高銀於3月31日深夜以疫情阻礙帳目編製、整合及審核為由，宣布無法如期在同日刊發截至去年12月31日止18個月的業績，股份因此停牌至今，惟股價早就自歷史高位「唔見九成九」。