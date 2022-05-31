于品海（右圖）旗下的半島置業陷財困，一份「全員待崗6個月」的通知在內地網上瘋傳。

通告指出，受近年疫情、地產行業大環境影響，公司生產經營面臨嚴重困難。雖然有「半島‧城邦」五期的地塊待開發中，但由於與深圳市公安局及政府部門的相關問題一直未得到解決，半島五期地塊至今無法辦理相關手續，導致公司「經營無法繼續」。目前「公司及子公司深圳半島城邦置業有限公司已深陷財務危機，沒有持續經營能力。」

半島五期乃整個深圳「半島‧城邦」項目自2006年開賣以來的最後一期。內媒報道，四期去年也因資金問題延遲大半年入伙，亦有業主稱最後延期交付的品質下降。

通告續指，經研究決定，深圳半島城邦房地產開發有限公司及子公司深圳半島城邦置業有限公司今日起「全員待崗」6個月，如果6個月後公司仍無法正常經營會繼續，員工待崗期間會獲發待崗工資，如有工作需要會被通知返崗。內媒形容，這是深圳首個直接宣布公司放長假的開發商。

《東網》曾向南海控股及半島置業查詢，惟未獲回覆。

回顧截至2021年6月底止3年半，南海收入主要靠兩個分部——房地產開發與戲院等的文化與傳播服務，後者收入有時更高，問題是房地產開發是期間唯一保持錄得所得稅前溢利的分部。新聞傳播業務分部包括《香港01》及早前驚爆停運的《多維新聞》，過去3年半所得稅前累蝕12.02億元。

疫情前年起肆虐神州以來，南海的戲院生意亦受到重創，去年6月底公司的現金及銀行結存約64.8億元，比2019年底銳減逾44%；去年上半年單是償還銀行及其他借貸已經動用近23億元，直接導致集團期內整體現金流由正轉負，資本負債比率半年內升4.14個百分點至約73.89%。不料最後一個收入支柱房地產開發陷於內房危機，市場相信戲院陷困對該業務起了「火燒連環船」的作用。

南海去年業績繼續「見紅」的原因亦包括疫情反覆衝擊戲院行業，打擊文化與傳播服務分部的收益，惟這尚未反映當前內地經濟再受疫情重創的影響，可見前景堪憂。

南海早前宣布要押後公布去年業績，原因是核數師提出有關集團若干資產及債務狀況的查詢，要求公司委外部專業團隊進行內控調查，涉及資產情況、若干債務、待決訴訟、擔保或抵押狀況等。該股停牌前報0.035元，2020年以來累瀉66.01%。