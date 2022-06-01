東方日報B1：港零售轉型自救　栢麗購物大道申改劃食肆

香港抗疫之路邁向第3年，中港兩地不僅尚未恢復正常通關，嚴謹的防疫措施令本港淪為「孤島」。眼見本港旅遊業復甦遙遙無期，就連昔日風光一時的尖沙咀栢麗購物大道亦尋求轉型，最新向城市規劃委員會提交規劃申請，要求將整條栢麗購物大道改劃「食肆」及「商店及服務行業」用途。

申請人栢麗購物大道業主立案法團解釋，因應近年香港社會經濟環境的範式轉移，特別是尖沙咀區的經濟環境轉變及旅遊購物者減少，導致店舖關閉及城市活力下降，故建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途。

上述申請範圍為彌敦道111至139號、143至161號及165至181號栢麗購物大道地下及1樓，地盤佔地約58,137方呎，現劃為「休憩用地」地帶，現時物業總樓面約82,217方呎。

申請人表示，擬議新用途為大綱核准圖的第二欄用途，需要獲得城規會規劃許可，計劃提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，其中包括自助餐廳、咖啡室及茶室。改劃只涉及現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積。

值得留意的是，為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，有關食肆設置將佔不多於50%總樓面面積。此外，申請人會為擬建項目增加趣味點或「打卡位」，以應對社會經濟和市場的變化，為香港本地居民及遊客塑造一個有趣的公共空間。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基指，目前栢麗購物大道內的舖位商戶，主要為售賣服裝、電器及珠寶等，受到疫情、旅客遞減等影響，零售行業承租意欲減少，交吉情況亦相對嚴重，業主叫租價亦見克制。疫情期間於去年8月該地段09至10室及1樓，地舖面積共約2,768方呎，獲珠寶金行以月租約25萬元承租，舖租價更重返35年前水平。

黃氏相信，若栢麗購物大道內的舖位約半數樓面可用作食肆用途，令租戶組合更趨多元化，料可增加消費人流，令栢麗購物大道「活」起來，屆時舖價有望提升。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，雖然疫情期間零售及餐飲業承受很大壓力，但每當防疫措施放寬，港人仍捨得去食，就算沒有遊客，也有本地客「撐住」，形容栢麗購物大道擬改規劃做法屬「進可攻、退可守」。他指，本港旅遊業復甦取決於香港的出入境政策能否配合以及有多歡迎旅客回港，目前外地旅客還沒恢復訪港，惟港人赴外國旅遊限制已陸續放寬，這對本地零售業傷害恐怕更大。

儘管第5波疫情拖累首季本港生產總值(GDP)收縮4%，投行花旗相信，即使本港出現第6波疫情，香港社會也毋須回到「封城」的限制社交距離措施狀態，乃由於香港約87%人口已接種第二劑疫苗，加上已康復人士帶來的「群體免疫」效應。惟該行照舊下調對香港今年GDP按年增長預測0.2個百分點，至2%。

花旗表示，香港要迎來更「廣泛」的經濟復甦，將取決於香港能否重啟與內地的免檢疫通關，以及放寬國際旅行限制。至於內地部分地區封控時間較預期長、牽涉面積亦較預期廣，該行遂下調中國今年第二季經濟增長預測至1.7%，較原來下調3個百分點；今年全年GDP增長預測，亦由原來升5.1%，下調至升4.2%。