美股道指收挫222點　全月表現大致持平

美國股市周二(5月31日)反覆偏軟，道指收報32,990點，跌222點或0.67%；標指收報4,132點，跌26點或0.63%；納指收報12,081點，跌49點或0.41%。總結全月，道指和標指均大致平穩；納指全月則累跌逾2%。

美國通脹創逾40年高之際，該國總統拜登的支持度亦跌至其上任以來最低，即使他與聯儲局主席鮑威爾周二(31日)罕有會面，共同討論這揮之不去的難題。是次會面為鮑威爾正式蟬聯主席之位後首次，料拜登除了恭賀其連任外，還會討論全球經濟和當地高通脹問題。拜登在會前於外媒撰文稱，聯儲局的首要職責是控制通脹，他不尋求「不適當地影響其(聯儲局)決定」，亦同意聯儲局指「抗擊通脹為目前美國經濟首要挑戰。」他又稱，美國政府應「採取每個可行的行動，使在目前經濟充滿不確定的情況下，家庭能更易負擔商品。」

一向偏「鷹」派的聯儲局理事沃勒表示，支持聯儲局在未來幾次會議都加息半厘，指若通脹仍未接近2%的目標，半厘的加息幅度應一直在考慮之列。他亦支持年底前聯邦基金利率高過2.5厘左右「中性水平(即理論上不會影響經濟增長的利率水平)」，直言若通脹仍頑固地高企，已準備好更進取地行動。

企業消息方面，有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤稱，蘋果公司(Apple Inc.)將不會在今年的全球開發者大會(WWDC)公布新設有擴增實境(AR)或虛擬實境(VR)功能的頭戴式裝置，並指若公布，其競爭者「將馬上抄襲，開心地複製Apple的好想法」，Apple股價全日跌0.53%。

此外，在美上市的中國房地產交易和服務平台貝殼找房公布，截至3月底止首季收入按年倒退39.37%至125.47億元人民幣(下同)，主要受內地防疫政策拖累；期內虧損6.19億元，按年盈轉虧；經調整每股盈利54美仙。受內地房屋政策的潛在影響，以及內地疫情在部分地區發展和相關防疫限制仍存在不確定性，貝殼預期今季收入將介乎100億至105億元，即按年下跌約56.6至58.6%。其股價急升16.78%，收報13.4美元。