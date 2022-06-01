道指跌222點　布油升近1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.78；港匯見7.8467；離岸人民幣(CNH)報6.6751；美元兌日圓處128.65；歐元報1.0733，英鎊報1.2608。金價處1,837.67美元。布油報116.27美元，紐油處115.22美元。比特幣報3.18萬美元。道指期貨升110點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報32,990點，跌222點或0.67%；標指收報4,132點，跌26點或0.63%；納指收報12,081點，跌49點或0.41%。總結5月，道指和標指均大致平穩；納指全月則累跌逾2%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,311點，跌103點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報21,134點，跌260點，低水281點，成交24,538張。

●美國白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示，白宮正在考慮緩解通脹，包括降低關稅。

●美國財長耶倫表示，總統拜登認同聯儲局將對抗通脹作為優先任務，指該局正採取需要的行動。耶倫又承認，去年她對美國通脹前景的「判斷失誤」。

●外媒報道，考慮到歐盟對俄羅斯石油實施禁運，部分歐洲買家轉為購買中東石油。

●紐約7月期油收報每桶114.67美元，跌40美仙或0.35%；布蘭特7月期油收報每桶122.84美元，升1.17美元或0.96%。

●美國總統拜登指出，美國政府會尊重聯儲局，不會干預該局工作，並將聯同鮑威爾和財長耶倫討論通脹問題。

●美國聯儲局表示，全美國12家地方聯儲銀行理事都支持折現率提高50個基點。聯儲局理事們並稱，注意到美國勞動力市場緊張給工資帶來上漲壓力，至於經濟活動仍然強勁，消費旺盛。

●紐約6月期金收報每安士1,848.4美元，跌0.5%。

●英國富時100指數收報7,607點，升7點或0.1%；法國CAC指數收報6,468點，跌93點或1.43%；德國DAX指數收報14,388點，跌187點或1.29%。