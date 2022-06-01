【專訪】友邦拓數碼化　電子理賠大增

疫下企業營商環境受挫，友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡接受東網專訪時表示，觀察到中小企冀於僱員福利和成本控制兩方面取得平衡，故對產品彈性和保費預算等更為關心；同時僱主同僱員在持續的疫情中更重視健康保健，對數碼服務需求亦出現急升，預計數碼化勢頭仍將於疫情過後持續。

目前友邦的團體保險客戶數目逾60萬，團體保險僱主客戶數目約6,700人。她指，疫情下僱主和僱員對保險公司期望提升，均希望可提供快捷方便的數碼服務。去年12月友邦透過電子理賠的團體醫療保險客戶比率超過五成。截至去年12月，逾六成「強積金可扣稅自願性供款」帳戶(TVC)申請經由電子渠道遞交，用電子方式遞交強積金供款資料的僱主亦為數不少。

因應客戶需求和市場變化，她認為保險產品和服務需更全面、具彈性和獨特，才可以吸引和留住客戶。未來發展策略重心將繼續以客戶為中心，推進「科技化、數碼化和數據分析化(TDA，Technology、Digital、Analytics)」以優化客戶體驗。另外，在友邦落實「環境、社會與管治(ESG)」推動「無紙化」之際，去年企業業務客戶使用手機流動應用程式AIA Connect「友聯繫」的比率按年增長逾1.7倍，年內接近100%基金轉換指示經由電子渠道遞交。

面對環球投資市場波動，她表示，近期成員轉換強積金基金並不見明顯上升趨勢。截至去年底止3年，成員帳戶平均累積投資回報超過28%。截至去年5月底，超過99%友邦香港強積金成員錄得正回報。目前友邦強積金成員數目逾100萬人，管理中的退休金資產總額逾千億元。

她續稱，隨住市民對「扣稅三寶」有更多認識，友邦TVC業務自2019年推出以來穩步上升，以30至59歲年齡層佔比最多，逾六成TVC成員每年供款6萬元或以上。她預告，今年下半年將在流動應用程式上提供可攜式醫療保障計劃的投保。