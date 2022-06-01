【高盛推介】油價創新高後回吐 中石油高位整固
2022年06月01日 10:42
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近期油價高企，周二(5月31日)布蘭特期油更突破每桶125美元，創新高後周三(1日)回吐至每桶115美元。中國石油股份周二升約2.2%，周三早段回吐，現報4.15港元，跌約1.4%。中國石油化工股份周三早段繼續下跌，最低見3.75元的兩個月低位。現報3.76元，跌約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，中石油認購證於上周五(5月27日)至本周二皆錄得資金流入，合共約110萬元。中石化方面，認購證於周二獲小量資金轉向流入。
中油購16424，行使價4.5元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.4倍，中期、貼價。
中油購14096，行使價4.69元，2022年7月25日到期，實際槓桿14.3倍，短期、高槓桿。
投資者如看好中石化，可留意屬行使價4.2至4.6元間、2個月期以上認購證中，槓桿最高的中化購(14003)。
中化購14003，行使價4.5元，2022年10月3日到期，實際槓桿9.8倍，行使價4.2至4.6元間、2個月期以上認購證中，槓桿最高。
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