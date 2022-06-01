大行普遍預期加拿大再加息半厘

加拿大央行將於6月1日(周三)宣布利率決定，市場普遍估計，央行將加息半厘。同時，隔夜拆借利率預料提高至1.5%，而且當局可能發布一份鷹派的政策聲明。市場預期加拿大央行步入加息潮，坊間近期有加元定存利息高達12厘。有意買入加元的投資者不妨留意各大行對未來息口去向及加元走勢的預測。

道明證券預計，央行將在6月份再次加息半厘，將隔夜拆借利率提高至1.5厘，政策聲明的基調將是鷹派。央行將注意到，經濟增長和通脹都高於4月份時的預測，並重申利率將需要再上調。全球因素仍是加元的關鍵驅動因素，這可能限制央行預期加息半厘的影響。預計美元兌加元匯價在整個夏季維持於1.26至1.30區間。

荷蘭國際集團(ING)表示，強勁的經濟、蓬勃的就業市場，加上持續飆升的通脹，都要求再次「有力」加息半厘。央行不太可能就此止步，因樓市熾熱及大宗商品價格上漲的支持，表明央行今年力度可能比美國聯儲局還要大。預計加元將從央行的中期緊縮政策中受益。

加拿大帝國商業銀行表示，央行將不得不顯得鷹派。此外，通脹繼續超預期。在7月份再次加息半厘後，加息步伐料將會放緩，央行不需要將利率提高到高於中性區間中間點2.5厘的水平，就可在2023年實現2%的通脹。

加拿大國民金融銀行表示，人們普遍預計，央行將在4月份加息半厘(為20多年來首次)之後，再加息半厘，將隔夜目標利率提高到1.5厘。關注重點將繼續在央行的利率指引上。目前，央行似乎準備迅速將利率上調至2至3厘的中性區間(這意味7月將連續第3次上調半厘)，但此後，前景就更加暗淡。該行預計，央行不會在周三亮出底牌。相反，應該尋求管理委員會保持靈活性。

加拿大皇家銀行經濟學研究部指出，隨着央行繼續努力對抗通脹，市場普遍預計隔夜利率將再上升半厘，至1.5厘。是次加息將建立在央行4月份加息半厘和3月份加息0.25厘的基礎上，未來幾個月可能還會進一步加息。

事實上，加拿大首季國內生產總值(GDP)按年增長放緩至3.1%，增幅遜預期。